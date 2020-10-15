«Погибнешь от передоза»: адвокат вмешался в скандал Успенской с дочерью

В итоге девушка отправилась в США к отцу. Сейчас здоровье наследницы звезды оставляет желать лучшего. Недавно ее видели в Лос-Анджелесе в неадекватном состоянии. Таня заглядывала в окна ресторанов и кафе, пугая посетителей своим отстраненным видом. Затем она уселась на бордюр у дороги и начала раскачиваться из стороны в сторону.

Пару дней назад Татьяна Плаксина в очередной раз негативно высказалась в сторону Любови Успенской и ее приближенных, которые якобы посягают на ее свободу. В итоге адвокат певицы Алекс Бенхин опубликовал в личном блоге пост, в котором высказался на тему скандала.

По словам юриста, девушке стоит перестать обвинять в своих бедах весь мир, ведь, по сути, она никому не нужна, кроме родителей. «Погибнешь от передоза», – предостерег ее правозащитник. Адвокат предположил, что все свои травмы девушка получила будучи в состоянии наркотического опьянения.

Он отметил, что Таня уже прошла точку невозврата в отношениях с Любовью Успенской. «Твоя мама боролась за твою жизнь и здоровье и оплачивала все эти дорогостоящие операции, чем же она перед тобой провинилась?» – написал Алекс Бенхин.

Юрист отметил, что довольно долго считал дочь артистки милой, талантливой и немного несчастной девочкой, однако теперь он в ней разочаровался. Адвокат призвал Татьяну Плаксину помириться со звездной родительницей. «Проси прощение у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила», – заявил мужчина.