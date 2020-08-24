ФОТО ⟩ Полина Гагарина в одних шортиках показала поклонникам изящные ноги

В Instagram 33-летняя Полина Гагарина опубликовала фото, на котором позирует в стильном летнем образе: оверсайз шортах и цветочном топе, передает Леди Mail.ru.
«Прекрасная», «Полина! Как всегда шикарна», «Полина, вы божественна», «Шикарные ноги, Полина!», «Бесконечные ноги», «Идеальная», «Как всегда классная!» — пишут певице фолловеры.
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С огромным нетерпением жду концерт в Ялте! Мы ещё в Москве и вовсю готовимся, сегодня была полноценная рабочая репетиция, чтобы выступить так, как будто не было карантина и этой вынужденной паузы, из-за которой мы отменили и перенесли огромное количество концертов. Я так рада встретиться с вами и застать это лето, море, солнце и последние дни каникул. Я так соскучилась по зрителям и выступлениям - до скорой, скорой встречи ❤️ и пожалуйста, берегите себя! #полинагагарина #шоуобезоружена