Пн, 24.08.2020
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ФОТО ⟩ Полина Гагарина в одних шортиках показала поклонникам изящные ноги

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

В Instagram 33-летняя Полина Гагарина опубликовала фото, на котором позирует в стильном летнем образе: оверсайз шортах и цветочном топе, передает Леди Mail.ru

«Прекрасная», «Полина! Как всегда шикарна», «Полина, вы божественна», «Шикарные ноги, Полина!»,  «Бесконечные ноги», «Идеальная», «Как всегда классная!» — пишут певице фолловеры.

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С огромным нетерпением жду концерт в Ялте! Мы ещё в Москве и вовсю готовимся, сегодня была полноценная рабочая репетиция, чтобы выступить так, как будто не было карантина и этой вынужденной паузы, из-за которой мы отменили и перенесли огромное количество концертов. Я так рада встретиться с вами и застать это лето, море, солнце и последние дни каникул. Я так соскучилась по зрителям и выступлениям - до скорой, скорой встречи ❤️ и пожалуйста, берегите себя! #полинагагарина #шоуобезоружена

Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)

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