ФОТО ⟩ Копия матери: повзрослевшая дочь Моники Беллуччи

Вот уже семь лет как Моника Беллуччи и Венсан Кассель в разводе. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения, и сейчас они вместе с детьми отдыхают на озере Комо. И если 10-летней Леони еще рано купаться в лучах славы, то 15-летняя Дева уже вовсю покоряет модные подиумы.

Девушку то и дело сравнивают с блистательной мамой: Дева имеет похожий оттенок волос и ту же форму губ. А еще у звездной наследницы такой же выразительный взгляд, который сводит с ума миллионы поклонников Беллуччи. Дочь Моники никогда не скрывала, что старается подражать родительнице. В интервью Дева называла маму своим главным источником вдохновения, делится портал Starhit.

Девушка живет с мамой в Италии. Близко общается и с отцом: на фото из отпуска на озере Комо Дева все время находится в компании папы.

Дева копирует даже стиль матери в одежде.

В 2019 году дочь актеров заключила очень выгодный контракт с брендом Dolce & Gabbana. Теперь она рекламирует аромат Dolce Shine. Съемка, сделанная в итальянском Амальфи, получилась крайне сексуальной, после чего Беллуччи начали упрекать в неправильном воспитании детей — мол, Деве еще рано принимать участие в таких фотосессиях. Однако сама Моника гордится достижениями наследницы и не хочет ограничивать ее.

Напомним, что Беллуччи тоже начинала карьеру в модельном бизнесе. Благодаря яркой внешности Моника быстро стала звездой, а после решила покорить и мир кинематографа. Так что поклонники считают, что в будущем у Девы есть все шансы повторить путь матери. Тем более с такими генами успех в актерстве ей обеспечен.