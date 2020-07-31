Группа Hurts совсем скоро вновь выступит в Эстонии

Hearts посетят Эстонию во время концертного тура по 17 странам. Выход нового альбома группы ожидается 4 сентября, четыре песни из которого уже выпущены. Песня «Somebody» была выпущена в тот же день, когда состоялся анонс тураю. Не останутся забытыми и такие любимые хиты, как «Wonderful Life», «Better Than Love», «Silver Lining», «Somebody To Die For», «Illuminated» и многие другие.

В интервью престижному музыкальному журналу NME вокалист группы Тео Хатчкрафт сказал: «Мы хотели вернуться к тому, с чего начинали. Мы снова влюбились в музыку, которую мы делали в начале. Мы всегда были очарованы темной стороной поп-музыки. Сейчас странное время для создания новой музыки, но это приятно, потому что в нашем творчестве есть положительный посыл. Я надеюсь, что люди найдут это в нашей музыке».