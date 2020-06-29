БОГИНЯ! ⟩ Горячо: Екатерина Варнава обнажилась для новой фотосессии

Российская актриса Екатерина Варнава устроила эротичную и в то же время пленительную фотосессию. Одним из получившихся кадров она поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты не могли подобрать слов, чтобы выразить свое восхищение перед стройной фигурой светской львицы.