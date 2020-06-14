Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Одна из пятерых детей обвиняемого в смерти по неосторожности актера Михаила Ефремова, его дочь Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, жертвы ДТП с участием ее отца, пишет TopNews.

Свое заявление она сделала в интервью изданию Wonderzine. В нем она говорила об искренних соболезнованиях семье, которой Ефремов нанес непоправимый урон.

Позже она опубликовала свои извинения на личной странице в Instagram-stories.

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», – заявила дочь артиста.

Девятнадцатилетняя девушка, по ее словам, пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, но ответа так и не получила. Анна-Мария подчеркнула, что прощения своему отца от семьи Захарова она не просит.

«Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни», - написала она.

По словам дочери, сам Михаил Ефремов после трагедии «чувствует себя очень нехорошо».

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», - подытожила заявление она.

Напомним, что в понедельник 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм и кровопотери тот скончался через несколько часов в институте скорой помощи имени Склифосовского.