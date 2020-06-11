Три знака Зодиака, которых ждут неприятности

РАК

Вам необходимо сегодня исключить общение с энергетическими вампирами, иначе вам не хватит ни сил, ни желания на какую-либо работу. Рядом могут появится токсичные люди, которые будут всячески вам вредить. Поэтому, во избежание конфликтов и неприятных ситуаций, вам необходимо будет просто заняться всеми серьезными вопросами самостоятельно, не рассчитывая на других людей.

ЛЕВ

Эта неделя для вас не будет легкой, но все же вы сможете какие-то действия проконтролировать, а значит и предотвратить неприятности. Остерегайтесь незнакомых людей и не доверяйте их советам – рассчитывайте только на себя. Звезды сулят вам в воскресенье самый удачный день недели – насладитесь им.

РЫБЫ