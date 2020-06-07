Вс, 7.06.2020
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ФОТО ⟩ «Это невероятно!» Победитель телешоу «Õhtu!» получил красивый автомобиль

В последнем в этом сезоне выпуске передачи «Õhtu!» был разыгран автомобиль Hyundai i10. 

Счастливчиком стал 46-летний Тийт из Отепя. Мужчина признался репортеру, что он безмерно счастлив, удивлен и благодарен за победу.

«Это невероятно, что простой человек, который, возможно, не может купить себе новую машину, получает такой ​​приз», – порадовался он.

Чтобы участвовать в розыгрыше, зрители должны были смотреть передачу«Õhtu!» на Kanal2 весь сезон и отвечать на вопросы. В течение сезона было определено 12 финалистов, которые приняли участие в большом розыгрыше при помощи видеомоста ZOOM. Розыгрыш был проведен чемпионом мира по ралли, штурманом Мартином Ярвеоя.

А Тийт на своем новеньком Hyundai i10 отправился в Южную Эстонию. Смотрите, как проходило награждение победителя. 

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