ФОТО ⟩ «Это невероятно!» Победитель телешоу «Õhtu!» получил красивый автомобиль

Счастливчиком стал 46-летний Тийт из Отепя. Мужчина признался репортеру, что он безмерно счастлив, удивлен и благодарен за победу.

«Это невероятно, что простой человек, который, возможно, не может купить себе новую машину, получает такой ​​приз», – порадовался он.

Чтобы участвовать в розыгрыше, зрители должны были смотреть передачу«Õhtu!» на Kanal2 весь сезон и отвечать на вопросы. В течение сезона было определено 12 финалистов, которые приняли участие в большом розыгрыше при помощи видеомоста ZOOM. Розыгрыш был проведен чемпионом мира по ралли, штурманом Мартином Ярвеоя.