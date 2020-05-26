Близнецам скучать не придется, у Раков – проблемы в личных отношениях: гороскоп на 26 мая

Овен

Непростой день, но интересный и увлекательный. Вы сможете добиться больших успехов в работе, если позовете на помощь давних партнеров, проверенных союзников. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся одержать легкие победы на всех фронтах; лучше сосредоточиться на том, что для вас действительно важно.

Не всегда ваши поступки будут понятны родственникам, будьте готовы к критике, которая может быть очень и очень резкой. При этом сфера романтических отношений находится под влиянием позитивных тенденций, здесь ситуация гармонична, перемены вас обязательно порадуют. Активные действия могут потребоваться от тех, кто собирается в длительную поездку – придется поторопиться, чтобы подготовиться к ней как следует.

Телец

Отношения с новыми знакомыми развиваются стремительно. Вы склонны доверять первому впечатлению и порой проявляете чрезмерную наивность, однако сегодня можно позволить себе подобное поведение, не опасаясь печальных последствий. Важно сохранять хладнокровие в вопросах, касающихся финансовых дел: необдуманные покупки и инвестиции едва ли будут удачными.

Ничто не помешает вам насладиться обществом любимого человека, мирным течением томного романтического вечера наедине. Не возникнет сложностей и в отношениях с родственниками, а ранее существовавшие проблемы вы без труда уладите. День подходит для активного отдыха, общения со старыми друзьями.

Близнецы

День насыщен событиями, скучать вам не придется. Массу интересных предложений получат представители творческих профессий, а также те, чья работа связана с разъездами и путешествиями. Новые знакомства и непринужденные беседы в неформальной обстановке позволят завязать деловые отношения, вы можете доверять старым партнерам, да и сомневаться в новых союзниках нет оснований.

Очень хорошим будет день для влюбленных, романтические настроения витают в воздухе, мечты сбываются, признаваться в своих чувствах в такой обстановке легко и приятно. Тех, кто находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи.

Рак

Не лучшая ситуация складывается в сфере личных отношений, вы недооцениваете существующие проблемы. Разногласия, которые сейчас кажутся вам несущественными, могут привести к появлению серьезных проблем. Любимый человек склонен обижаться на поступки или высказывания, которые вам будут казаться вполне естественными. Воспользуйтесь возможностью повидаться со старыми друзьями, навестить тех, кто живет далеко.

В сфере профессиональных интересов влияние позитивных тенденций также выражено весьма скромно. Вовремя реализовать свои планы вам помешают разногласия с руководством и коллегами. Денежные поступления будут незначительными, но очень своевременными.

Лев

Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.