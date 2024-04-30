Король Карл III: астролог дал прогноз относительно шансов на выздоровление монарха

Это вторая болезнь члена королевской семьи, что закономерно вызывает беспокойство во всем мире – как у правящих элит, так и у простых людей. В СМИ чуть ли ежедневно появляются сообщения о том, где и как лечится король, но публику больше интересует, чем закончится борьба Карл III с болезнью.

«Пожар по плану»

Гороскоп Карла III говорит о том, что «пожар» в его жизни происходит по плану. Долгое время по его дому здоровья, как и в натальной карте Кейт Миддлтон, шел Плутон – наиболее удаленная от Солнца и одна из самых злых планет Солнечной системы, которая несет человечеству такие неприятности, как атомный взрыв, мировая война, революция и – болезни. Если учесть его негативное влияние на жизнь человека, в данном случае – короля Великобритании, то болезнь должна была проявиться гораздо раньше. Скорее всего, ее отдалило то, что Карл III тщательно следил за своим здоровьем – он не только продавал генетически немодифицированные и органические овощи и фрукты, которые выращивали в его поместье Хайгроув, но и сам употреблял их в пищу.

Плутон сменит Черная Луна