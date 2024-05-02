Большинство из предложенных опытной путешественницей направлений расположены в балканских странах.
Десять бюджетных пляжных направлений Европы, способных конкурировать с лучшими курортами
У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а, главное, бюджетно и без переполненных пляжей. Опытная путешественница Элиза Мортон в The Telegraph назвала десять секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположены в балканских странах.
Десять секретных пляжных направлений Европы 2024:
1. Ксамильские острова, Албания.
2. Водопады Кравица, Босния и Герцеговина.
3. Охридское озеро, Северная Македония и Албания.
4. Озеро Балатон, Венгрия.
5. Деревня Дерми, Албания.
6. Пляж Яз, Черногория.
7. Юрмала, Латвия.
8. Созополь, Болгария.
9. Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания.
10. Криница Морская, Польша.
По мнению известно путешественницы, эти места, куда вошла даже латвийская Юрмала, недооценены туристами, но определенно стоят того, чтобы их посетить, да еще при этом избежав толп.