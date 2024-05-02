Десять бюджетных пляжных направлений Европы, способных конкурировать с лучшими курортами

У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а, главное, бюджетно и без переполненных пляжей. Опытная путешественница Элиза Мортон в The Telegraph назвала десять секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположены в балканских странах.