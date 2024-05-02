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Десять бюджетных пляжных направлений Европы, способных конкурировать с лучшими курортами

Limon.ee
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Охридское озеро, Северная Македония и Албания
Охридское озеро, Северная Македония и Албания Фото: Shutterstock

Большинство из предложенных опытной путешественницей направлений расположены в балканских странах.

У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а, главное, бюджетно и без переполненных пляжей. Опытная путешественница Элиза Мортон в The Telegraph назвала десять секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположены в балканских странах.

Десять секретных пляжных направлений Европы 2024:

1. Ксамильские острова, Албания.

2. Водопады Кравица, Босния и Герцеговина.

3. Охридское озеро, Северная Македония и Албания.

4. Озеро Балатон, Венгрия.

5. Деревня Дерми, Албания.

6. Пляж Яз, Черногория.

7. Юрмала, Латвия.

8. Созополь, Болгария.

9. Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания.

10. Криница Морская, Польша.

По мнению известно путешественницы, эти места, куда вошла даже латвийская Юрмала, недооценены туристами, но определенно стоят того, чтобы их посетить, да еще при этом избежав толп.

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