СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШИМ РУКАМ ⟩ Пластический хирург предложил четыре простых теста, чтобы узнать их реальный возраст

Коронавирус приучил всё население Земли поддерживать руки в чистоте. Однако эксперты напоминают о том, что вещества, содержащиеся в моющих средствах и гигиенических гелях, при слишком частом использовании могут нанести вред. Британский пластический хирург Пол Банвелл рассказал изданию Daily Mail о том, как узнать, насколько состарились ваши руки под воздействием внешних факторов, с помощью четырех простых тестов. 1. Ущипните себя

Потяните кожу на тыльной стороне ладони, а потом отпустите и засеките, как быстро она разгладится. Проверьте ваш результат:

а) 1–2 секунды — до 30 лет;

б) 3–4 секунды — от 30 до 45 лет;

в) 5–9 секунд — от 45 до 60 лет;

г) более 10 секунд — старше 60 лет.

2. Проверьте толщину ногтей

С возрастом ногти становятся тоньше. Их ломкость может многое рассказать о состоянии ваших рук:

а) крепкие — до 30 лет;

б) иногда ломаются — от 30 до 45 лет;

в) тонкие — от 45 до 60 лет;

г) ломкие — старше 60 лет.

Для укрепления ногтей специалисты рекомендуют ежедневно использовать крем для рук.

3. …и их цвет

С возрастом ногти начинают бледнеть, а потом желтеть, если за ними должным образом не ухаживать. Мелкие повреждения и частое использование лака ускоряют этот процесс:

а) и б) ногти имеют здоровый цвет и блеск — до 40 лет;

в) ногти бледнеют и становятся более тусклыми — от 40 до 60 лет;

г) ногти обесцвечиваются / желтеют — старше 60 лет.

4. Подсчитайте пигментные пятна

Как правило, количество пигментных пятен на руках резко возрастает после 50 лет. Но если не защищать кожу от ультрафиолета, это может произойти гораздо раньше. Проверьте себя:

а) отсутствие явных пятен — до 30 лет;

б) меньше трех пятен / бледные пятна — от 30 до 50 лет;

в) более пяти пятен / скопления пятен — старше 50 лет;

г) более 10 пятен — старше 60 лет.

Как подсчитать возраст ваших рук

Большинство ответов "а" — до 30 лет;

большинство ответов "б" — от 30 до 40 лет;

большинство ответов "в" — от 40 до 60 лет;