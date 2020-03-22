Гороскоп на 22 марта: Скорпионам поможет интуиция, Львов ждут испытания

События этого дня позволят вам приобрести полезный опыт, получить ценную информацию, а также составить правильное представление об окружающих. Появится возможность лучше узнать любимого человека, открыть для себя новые достоинства его характера. Спокойно меняйте свои планы, если в этом возникнет необходимость – ситуация будет развиваться в благоприятном для вас русле.

Дева

Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Старайтесь избегать необдуманных расходов, будьте осторожны в расчетах – ваша невнимательность будет на руку мошенникам. Домашние дела не отнимут много времени. Можно обновить интерьер своего жилища, да и в привычный образ жизни внести значительные перемены.

Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации: чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявление заботы. Родственники порадуют подарками и охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем.

Весы

Возможны серьезные проблемы в общении – старайтесь проявлять разборчивость и избегайте сомнительных знакомств. Нежелательно посещение многолюдных собраний, светских мероприятий. Зато в кругу близких людей можно приятно провести время, да и романтическое свидание окажется вполне удачным. Некоторых представителей знака ждут чрезвычайно приятные признания, у других появится повод задуматься о вступлении в брак.

Обратите внимание на состояние своего здоровья: весьма высока вероятность недомоганий. Следует отдать предпочтение полезным развлечениям, отказаться от употребления спиртных напитков и других вредных привычек.

Скорпион

Подходящий день для решения проблем в романтических отношениях и перемен в личной жизни. Ваша интуиция очень сильна. Именно она подскажет, как следует действовать, чтобы избежать осложнений и не ранить любимого человека. Несколько сложнее поладить с родственниками: их реакция на ваши поступки и высказывания непредсказуема. В любом случае, старайтесь никого не обижать, иначе любой мелкий конфликт разрастется до масштабов грандиозной катастрофы. Полезным будет общение со старшими и более опытными друзьями, чьи советы окажутся очень разумными.

Это удачный день для начала новых дел, можно также строить долгосрочные планы или ставить перед собой новые цели. Ваша сила – в умении правильно оценить собственные возможности и шансы на успех, вовремя отказавшись от заведомо провальных проектов.

Стрелец

Настроение Стрельцов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки. Давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.