Вс, 22.03.2020
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Вера Брежнева опубликовала видео с мужем во время самоизоляции

Вера Брежнева и Константин Меладзе.

ФОТО: Instagram

Вера Брежнева в отличие от многих не впадает в уныние, а наоборот воспринимает время карантина, как возможность уделить время себе и мужу, пишет Joinfo. Чем занимается звезда, и каким забавным видео с участием Меладзе она поделилась с подписчиками?

Карантин – это отличное время, чтобы порадовать себя, уделить время семье, начать развиваться, чему-нибудь учиться и многое другое. Так считает Вера Брежнева, призывая своих подписчиков продолжать радоваться жизни и искать плюсы во всем.

Вопреки слухам о проблемах в семье, Брежнева и Меладзе продолжают жить не только под одной крышей, но и шутить друг над другом. Вера опубликовала видео с мужем, играющим на синтезаторе. При этом, сняв несколько секунд, певица уточнила у супруга, чем он занимается, на что получила забавный ответ, который и ее рассмешил, и умилил поклонников артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вы чем занимаетесь ?) @meladzemusic 🖤 #самоизоляция

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