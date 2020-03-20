Вера Брежнева опубликовала видео с мужем во время самоизоляции

Карантин – это отличное время, чтобы порадовать себя, уделить время семье, начать развиваться, чему-нибудь учиться и многое другое. Так считает Вера Брежнева, призывая своих подписчиков продолжать радоваться жизни и искать плюсы во всем.

Вопреки слухам о проблемах в семье, Брежнева и Меладзе продолжают жить не только под одной крышей, но и шутить друг над другом. Вера опубликовала видео с мужем, играющим на синтезаторе. При этом, сняв несколько секунд, певица уточнила у супруга, чем он занимается, на что получила забавный ответ, который и ее рассмешил, и умилил поклонников артистки.