Рак костей и легких: в США скончалась успешная 30-летняя модель — звезда шоу Рианны

Накануне Mama Cаx жаловалась на плохое самочувствие, а в воскресенье в ее аккаунте появился пост, в котором сообщается о смерти модели. Стало известно, что она скончалась в одной из больниц Нью-Йорка 16 декабря.

В возрасте 14 лет у Каксми диагностировали рак костей и легких, а после она перенесла несколько сложных операций, одна из которых завершилась ампутацией ноги. Случившееся не помешало Каксми стать моделью.

В 2017 году она подписала перспективный контракт с агентством Jag Models и активно снималась для брендов Becca Cosmetics, Olay, Chromat. Большую популярность Mama Cax принесло участие в ежегодных показах белья от Рианны.