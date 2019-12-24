Рак костей и легких: в США скончалась успешная 30-летняя модель — звезда шоу Рианны

В Нью-Йорке в возрасте 30 лет умерла известная модель и блогер Каксми Брутус, более известна как Mama Cax, передает segodnya.ua.
Накануне Mama Cаx жаловалась на плохое самочувствие, а в воскресенье в ее аккаунте появился пост, в котором сообщается о смерти модели. Стало известно, что она скончалась в одной из больниц Нью-Йорка 16 декабря.
В возрасте 14 лет у Каксми диагностировали рак костей и легких, а после она перенесла несколько сложных операций, одна из которых завершилась ампутацией ноги. Случившееся не помешало Каксми стать моделью.
В 2017 году она подписала перспективный контракт с агентством Jag Models и активно снималась для брендов Becca Cosmetics, Olay, Chromat. Большую популярность Mama Cax принесло участие в ежегодных показах белья от Рианны.
В течение нескольких лет она была звездой Savage x Fenty и часто появлялась в рекламных кампаниях бренда. Модель активно вела свою страницу в Instagram. Сейчас на ее аккаунт подписаны более 200 тысяч пользователей.