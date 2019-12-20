Кот писает в лоток, а какает на пол - почему?

Чаще всего коты любят чистоту, за исключением патологических случаев. Однако иногда они начинают вести себя в этом отношении странно, например, делать свои дела мимо лотка.

Домашние кошки иногда устраивают такие неприятные сюрпризы своим хозяевам. Почему они так поступают? Разбирается zen.yandex.ru.

Вот главные причины подобного поведения у мохнатых любимцев: те или иные заболевания; затянувшиеся запоры; проявления инстинктов; определенные предпочтения в плане смеси для лотка; сложности с психикой; проблемы чистоты.

Как ни странно, о чистоплотности домашнего животного сообщает как раз тот факт, что оно может сходить «по-маленькому» в лоток и тут же сделать «по-большому» на пол. Зачастую кошки так заботятся о своей чистоте, что не станут появляться в лотке, который не был предварительно вымыт и обработан. Чтобы предотвратить такое поведение, стоит обратить внимание на то, чтобы кошкин туалет оставался чистым. Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, можно дополнительно обрабатывать его уксусом.

В случае, если вы следите за чистотой лотка, но ваш домашний зверек продолжает испражняться мимо него, озаботьтесь здоровьем животного. Может быть, у него появилось какое-нибудь хроническое заболевание, которое требует лечения у опытного ветеринара. Наиболее распространенной причиной странного поведения кошки является наличие у нее запоров. Она начинает связывать посещение места, где находится ее туалет, с болезненными ощущениями, и по этой причине может начать ходить в туалет в другое место.

Существует также еще одна болезнь, которой чаще всего страдают кошки в возрасте – это артрит. Из-за поражения суставов животное бывает не в состоянии поместиться в лоток, обладающий высокими бортиками. Чтобы помочь питомцу, приобретите для него другое приспособление.

Также у котов нередко проявляются природные инстинкты, в соответствии с которыми они не могут одновременно делать большие и маленькие дела в одном и том же месте. Пометив свою территорию, они покидают лоток для того, чтобы совершить дефекацию. Что делать в таком случае? Предложите коту второй лоток, который будет находиться в отдалении от первого – возможно, даже в другой комнате.