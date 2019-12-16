Гороскоп на 16 декабря: Овны будут подводить итоги, а у Весов проснется творческий талант

Овен

Это день подведения итогов. Постарайтесь завершить ранее начатые дела, а уже затем приступать к реализации новых планов.

Телец

Если вы не вспылите и сумеете не наговорить лишнего своим коллегам, то день пройдет без конфликтов.

Близнецы

Постарайтесь избирательно относиться к своим собеседникам и не разговаривать с неприятными людьми.

Рак

Чтобы не критиковать окружающих, постарайтесь находить в них позитивные качества. Так вы легче достигнете компромисса.

Лев

Это день воспоминаний. Возможно, вам откроются какие-то истины, о которых вы даже не подозревали.

Дева

Проявите бдительность, чтобы не стать жертвой обмана, потому что вокруг вас активизируются мошенники.

Весы

Найдите время, чтобы навести порядок в мыслях. Если вам захочется проявить себя в творчестве, не прогоняйте это желание.

Скорпион

День подходит для продолжения или завершения начатых когда-то дел, до которых у вас не доходили руки.

Стрелец

Будьте готовы к тому, что вас будут встречать и оценивать по одежке, так что постарайтесь выглядеть на все сто.

Козерог

Проявите выдержку и терпение, не торопите события этого дня. В этом случае вы будете вознаграждены, пишет «Сегодня».

Водолей

Вас ждут приятные перемены в любовной сфере. А вот свое раздражение постарайтесь не срывать на окружающих.

Рыбы