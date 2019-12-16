Гороскоп болезней: чего стоит опасаться в 2020 году

Овен

Представители этого знака вынуждены следить за своим рационом и ограничивать себя в алкоголе. Все потому, что желудок и почки могут подвести в случае неумеренного и нездорового питания и питья. Чтобы этого не случилось, важно не пренебрегать овощами и в целом не лишать себя белка и железа. Также Овну стоит всегда одеваться по сезону, так как знак склонен к простудам. Еще одна уязвимая зона — зубы. Не запускайте.

Телец

Тельцу нужно больше двигаться, в противном случае ему грозят лишний вес, проблемы (в перспективе) с сердцем. Нужно быть начеку с позвоночником, шеей, горлом. И еще Тельцы должны следить за состоянием половых органов. Не то чтобы с ними могут быть сложности, но все же лучше подстраховаться. И не забывайте двигаться, как мы сказали с самого начала.

Близнецы

Вечно спешащие, склонные к излишней суете Близнецы слишком себя тратят. И часто впустую. Особенно это влияет на нервную систему, которую лучше беречь. Также стоит быть внимательными с кишечником, суставами, легкими. Для Близнецов очень важен нормальный сон, а эмоциональная усталость, напротив, чревата стабильной бессонницей.

Рак

Как и у Близнецов, физическое состояние Раков сильно зависит от душевного. Будет внутренний раздрай — будут болячки. Почки, желудок, голова, ноги — слабые места представителей этого знака. Плюс кожа, которая выступает лакмусовой бумажкой общего состояния Раков. Прыщи, сыпь, покраснения — явные сигналы, что с настроем что-то не так.

Лев

Уверенный, что с ним ничего не случится, Лев одновременно очень боится любых болячек. Боится до такой степени, что провоцирует их сам, накручивая себя. Вместе с тем Лев удивительно невнимателен к окружающей среде: не смотрит под ноги, не смотрит по сторонам — и поэтому может запросто заработать травму. Этому знаку также нужно беречь сердечно-сосудистую систему –– правильно питаться и не курить.

Дева

Жесткая дисциплина, самоконтроль, присущий многим Девам, помогает им следить за собой, беречь здоровье и не впадать в крайности. Однако постоянное напряжение дает о себе знать –– через нервное истощение, через нелады с желудком. Этому знаку нужно уметь расслабляться, чтобы не загнать себя.

Весы

С Весами все с точностью до наоборот, если сравнивать с Девами. Их душевное состояние отличается стабильностью, чего не скажешь о здоровье. А все из-за неумения держать себя в руках. Весы, например, любят поесть и говорят себе стоп, лишь когда в них уже не лезет. Награда за это — лишний вес, проблемы с желудком и печенью. Следите за питанием, ешьте рис, рыбу, зелень.

Скорпион

Сил у Скорпиона много, куда больше, чем болячек. Но они тоже есть. Ухо-горло-нос, ноги — уязвимые места. Скорпионы склонны к варикозу, проблемам с глазами. Но все это решаемо. Главное — не переоценивать свои физические возможности и не делать больше, чем нужно.

Стрелец

От Стрельца требуется быть чуть спокойнее, осмотрительнее, не кидаться в омут головой. И все будет в порядке. Увы, многим Стрельцам покой лишь снится. Они все время куда-то спешат, живут на полную катушку и поэтому изнашиваются быстрее, чем нужно. Как следствие — возможные проблемы с легкими, печенью, суставами.

Козерог

Этот знак порой с годами чувствует себя только лучше. При этом слабых мест у Козерога достаточно: нервная система, кости, кожа. Это зубы, которые у Козерогов либо идеальны сами по себе, либо требуют внимательного ухода.

Водолей

Этому знаку предписано больше активности и нахождения на свежем воздухе. Но так часто выходит, что Водолей не любит двигаться и предпочитает сидеть в четырех стенах. За это ему прилетает в виде сложностей с весом, сосудами, сердцем. А еще Водолей с трудом приспосабливается к смене температур и, что называется, мерзляк.

Рыбы