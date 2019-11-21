У 23-летней музы Рианны диагностировали рак

«Вот что я думаю о химиотерапии. Привет всем, кто проходит через то же самое. Хорошо, что я и так лысая», — подписала фото Слик. В следующих постах она попросила подписчиков не обращаться с ней, как с жертвой, и сравнила себя с супермоделью Джией Каранджи, «только без наркотиков» (Джиа была наркозависимой и умерла в 26 лет).