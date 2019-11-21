У 23-летней музы Рианны диагностировали рак

Модель Слик Вудс сообщила, что больна раком: 23-летняя муза Рианны написала в Instagram, что проходит курс лечения от меланомы третьей стадии, передает Супер.
«Вот что я думаю о химиотерапии. Привет всем, кто проходит через то же самое. Хорошо, что я и так лысая», — подписала фото Слик. В следующих постах она попросила подписчиков не обращаться с ней, как с жертвой, и сравнила себя с супермоделью Джией Каранджи, «только без наркотиков» (Джиа была наркозависимой и умерла в 26 лет).
Неизвестно, как долго Вудс борется с болезнью. В октябре прошлого года она приняла участие в показе белья бренда Рианны Savage x Fenty, находясь на последнем месяце беременности, и вскоре родила первенца. Кроме того, Слик запустила коллаборацию с The Kooples и впервые сыграла в кино: премьера ее фильма Goldie состоялась в 2019-м на кинофестивале в Трайбеке.