Смело! Модель устроила фотосессию в нижнем белье прямо на осенних листьях

На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где лежа позирует на осенних листьях. Как объяснила сама Паула, снимок сделан в лесу на Югле.

Здесь только я, лежу в золотом белье в лесу...,

- написала Фреймане и выразила благодарность фотографу за перевод осенней фотосессии на новый уровень.