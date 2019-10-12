Сб, 12.10.2019
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  • Смело! Модель устроила фотосессию в нижнем белье прямо на осенних листьях

Смело! Модель устроила фотосессию в нижнем белье прямо на осенних листьях

ФОТО: Instagram

Тренер по фитнесу и модель Паула Фреймане не боится октябрьских холодов - в соцсетях красавица разместила пикантный снимок, на ярких осенних листьях. 

На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где лежа позирует на осенних листьях. Как объяснила сама Паула, снимок сделан в лесу на Югле. 

Здесь только я, лежу в золотом белье в лесу...,

- написала Фреймане и выразила благодарность фотографу за перевод осенней фотосессии на новый уровень. 

В комментариях Фреймане дала понять подписчикам, что ей было совсем не холодно. Она пролежала на земле всего несколько минут - так она готовится к зиме!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paula Freimane (@paolafreeman) on

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