Группа «Алиса» в шоке: концертная площадка в Таллинне категорически не готова, мы не будем здесь выступать
Сегодня, 21 сентября, в Таллинне должен был состояться концерт известной российской рок-группы "Алиса". Ночью на официальной странице музыкального коллектива в Facebook появился пост, в котором группа приносит свои извинения, но сообщает, что вынуждена отменить концерт в эстонской столице.
Вчера группа выступила в Риге. Портал Limon.ee обратился за комментарием к организаторам концерта и будет держать вас в курсе событий.
На данный момент точно известно, что концерт отменен.