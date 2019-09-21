Сб, 21.09.2019
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  • Группа «Алиса» в шоке: концертная площадка в Таллинне категорически не готова, мы не будем здесь выступать

Группа «Алиса» в шоке: концертная площадка в Таллинне категорически не готова, мы не будем здесь выступать
Концерт отменен!

Рок-группа "Алиса".

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Сегодня, 21 сентября, в Таллинне должен был состояться концерт известной российской рок-группы "Алиса". Ночью на официальной странице музыкального коллектива в Facebook появился пост, в котором группа приносит свои извинения, но сообщает, что вынуждена отменить концерт в эстонской столице.

Вчера группа выступила в Риге. Портал Limon.ee обратился за комментарием к организаторам концерта и будет держать вас в курсе событий.

На данный момент точно известно, что концерт отменен.

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