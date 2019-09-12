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  • Фото Аллы Пугачевой в нижнем белье произвело фурор

Фото Аллы Пугачевой в нижнем белье произвело фурор

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Алла Пугачева умело подогревает интерес к себе. 70-летняя Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена в комбинации, пишут Дни.ру.

На снимке Примадонна запечатлела себя крупным планом. По всей видимости, 70-летняя артистка, готовясь ко сну, облачилась в ночную сорочку. Интересно, что макияж она снять еще не успела: на лице хорошо видны тушь, черный карандаш и тени.

"Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала романтически настроенная Алла Пугачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интимное фото певицы произвело фурор. Причем не только среди многочисленных поклонников, но и представителей отечественного шоу-бизнеса. Звездные друзья пришли в восторг. "Золотой голос России" Николай Басков, музыкальный продюсер Яна Рудковская, певицы Ирина Салтыкова и Юлия Проскурякова, Жасмин и Лада Дэнс, юмористка Елена Воробей и многие другие рассыпались в комплиментах Примадонне.

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