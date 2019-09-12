Фото Аллы Пугачевой в нижнем белье произвело фурор

На снимке Примадонна запечатлела себя крупным планом. По всей видимости, 70-летняя артистка, готовясь ко сну, облачилась в ночную сорочку. Интересно, что макияж она снять еще не успела: на лице хорошо видны тушь, черный карандаш и тени.

"Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала романтически настроенная Алла Пугачева.