Главные опасности этой осени: чего нужно остерегаться знакам Зодиака

Нередко люди ощущают упадок сил и энергии в осенний период. Это связано с перестройкой организма, но справиться с этим можно при помощи трех способов увеличения энергии. Осенняя апатия — это не проклятье, так что с ней всегда можно и нужно бороться. Многим знакам Зодиака планеты и звезды этой осень помогут побороть личные проблемы.

Овен

У Овнов могут быть проблемы дома, ссоры в семье, бытовые неурядицы. Лучшие обереги для дома помогут этим людям преодолеть все трудности на своем пути. Звезды этой осенью будут благосклонны к представителям этого знака. Самое благоприятное время начнется с 3 октября, когда Плутон избавится от ретроградности. Конец осени лучше посвятить общению и коллективному труду, пребыванию рядом с близкими и любимыми, общению, поискам второй половинки. Астрологи советуют избегать закрытости и стереотипного мышления.

Телец

Для Тельцов осень 2019 года будет временем сильных взлетов и падений. Наиболее проблемное время для этих людей ожидается примерно с 8 октября по 1 ноября. В этот период возможны довольно крупные материальные неурядицы, неполадки с работой и появление новых страхов, комплексов, сомнений. Людям этого знака придется думать о том, как очистить свою ауру. Для этого можно сменить обстановку, заняться приятными делами, пообщаться с близкими людьми, отдохнуть, взять отпуск.

Близнецы

У Близнецов осень будет довольно спокойной, но не в самом ее конце. Больше половины ноября будет временем постоянных изменений и непредвиденных поворотов судьбы. Сентябрь и октябрь станут очень стабильной частью осени, поэтому все самое важное лучше запланировать именно на эти два месяца. Астрологи советуют Близнецам научиться доверять внутреннему голосу. Интуиция их не подведет.

Рак

Ракам уже в первых числах сентября лучше постараться создать благоприятную атмосферу в доме. Сделать это можно, следуя пяти простым правилам. Для Раков эта осень станет самым стабильным временем. Этим людям осенние звезды и планеты принесут наибольшее количество позитивной энергии, которую можно пустить в любое русло — любовь, дела, работу, отдых. Раки свободны как ветер — они могут делать все, что захотят. Главное, чтобы дома все было хорошо. Лучше поддерживать его в чистоте и порядке.

Лев

У Львов главной сферой осенью станет сфера любви. С 23 сентября по 21 ноября, то есть в течение двух месяцев, Львам не стоит ругаться с близкими и проявлять эгоизм по отношению ко второй половинке. Поиски любви тоже могут застопориться. Астрологи не рекомендуют начинать новые отношения, упрекать вторую половинку в чем-то, давать непрошеные советы и критиковать. Любовные талисманы помогут Львам не упасть в глазах любимого человека в этот непростой период.

Дева