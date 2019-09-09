Главные опасности этой осени: чего нужно остерегаться знакам Зодиака

Осень представляется нам как опасное время года, потому что тепло уходит, а ему на смену приходят холода, слякоть и уныние. На самом деле опасностей будет немного, но они могут подстерегать практически каждого человека.
Нередко люди ощущают упадок сил и энергии в осенний период. Это связано с перестройкой организма, но справиться с этим можно при помощи трех способов увеличения энергии. Осенняя апатия — это не проклятье, так что с ней всегда можно и нужно бороться. Многим знакам Зодиака планеты и звезды этой осень помогут побороть личные проблемы.
Овен
У Овнов могут быть проблемы дома, ссоры в семье, бытовые неурядицы. Лучшие обереги для дома помогут этим людям преодолеть все трудности на своем пути. Звезды этой осенью будут благосклонны к представителям этого знака. Самое благоприятное время начнется с 3 октября, когда Плутон избавится от ретроградности. Конец осени лучше посвятить общению и коллективному труду, пребыванию рядом с близкими и любимыми, общению, поискам второй половинки. Астрологи советуют избегать закрытости и стереотипного мышления.
Телец
Для Тельцов осень 2019 года будет временем сильных взлетов и падений. Наиболее проблемное время для этих людей ожидается примерно с 8 октября по 1 ноября. В этот период возможны довольно крупные материальные неурядицы, неполадки с работой и появление новых страхов, комплексов, сомнений. Людям этого знака придется думать о том, как очистить свою ауру. Для этого можно сменить обстановку, заняться приятными делами, пообщаться с близкими людьми, отдохнуть, взять отпуск.
У Близнецов осень будет довольно спокойной, но не в самом ее конце. Больше половины ноября будет временем постоянных изменений и непредвиденных поворотов судьбы. Сентябрь и октябрь станут очень стабильной частью осени, поэтому все самое важное лучше запланировать именно на эти два месяца. Астрологи советуют Близнецам научиться доверять внутреннему голосу. Интуиция их не подведет.
Рак
Ракам уже в первых числах сентября лучше постараться создать благоприятную атмосферу в доме. Сделать это можно, следуя пяти простым правилам. Для Раков эта осень станет самым стабильным временем. Этим людям осенние звезды и планеты принесут наибольшее количество позитивной энергии, которую можно пустить в любое русло — любовь, дела, работу, отдых. Раки свободны как ветер — они могут делать все, что захотят. Главное, чтобы дома все было хорошо. Лучше поддерживать его в чистоте и порядке.
Лев
У Львов главной сферой осенью станет сфера любви. С 23 сентября по 21 ноября, то есть в течение двух месяцев, Львам не стоит ругаться с близкими и проявлять эгоизм по отношению ко второй половинке. Поиски любви тоже могут застопориться. Астрологи не рекомендуют начинать новые отношения, упрекать вторую половинку в чем-то, давать непрошеные советы и критиковать. Любовные талисманы помогут Львам не упасть в глазах любимого человека в этот непростой период.
С 31 октября по 19 ноября Дев ожидают проблемы и опасности в общении. Им необходимо бывать в уединении за эти три недели, не лезть на рожон, не пытаться решать проблемы силой и хитростью. В целом осень для них будет временем концентрации негативных эмоций, поэтому специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют делать энергетическую чистку посредством трех необычных способов. Они помогут оставаться на плаву и не захламлять сознание негативом.
Весы
Весам необходимо проявлять больше осторожности во всех сферах жизни с 8 октября по 1 ноября, пока планеты и звезды будут находиться в дисгармонии друг с другом. Пять лучших талисманов на удачу помогут представителям этого знака в привлечении успеха и в сохранении стабильности в трудных ситуациях. Энергетический фон сильно упадет в это время, поэтому Весам предстоит схватка с собственными страхами и комплексами. Придется искать дополнительную мотивацию и энтузиазм.
Скорпион
С 4 октября по 18 ноября у Скорпионов может начаться период больших проблем на любых фронтах. Астрологи рекомендуют им проявлять в этот период больше понимания и стараться идти на компромиссы с друзьями, коллегами, близкими. Возможны встречи с неприятными людьми, поэтому Скорпионам понадобится энергетическая защита. Желательно чаще общаться с близкими, друзьями и единомышленниками. Также эксперты советуют не переходить лишний раз дорогу тем, кто ведет себя непредсказуемо и агрессивно.
Стрелец
Эта осень может показаться Стрельцам скучной и непривычно серой. На самом деле энергетика планет и звезд будет максимально стабильной, но не отрицательной. В течение всех трех месяцев планета Нептун будет ретроградной, но 27 ноября, прямо перед началом зимы она развернется в прямом направлении. Астрологи трактуют это так, что осенью могут случаться какие-то мелкие неурядицы, но потом Стрельцам удастся найти решение. Наиболее актуальной станет сфера денег и богатства. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут Стрельцам удачно накопить или потратить финансы.
Козерог
Водолеям этой осенью стоит больше думать о том, с кем они общаются, каковы намерения окружающих. Существует методика анализа характера по цвету глаз. Это хороший способ понять, как собеседник может себя повести. Этой осенью в прямом направлении начинает двигаться Сатурн, так что можно ждать новых достижений и творческого взрыва. Некоторых Водолеев ждет смена системы ценностей и жизненных планов, что может не понравиться близким людям.
Рыбы
У Рыб постоянно будут происходить какие-то мелкие неурядицы в течение почти всей осени. Наиболее проблемный месяц — октябрь. Именно в это время стоит ожидать больше всего проблем в любви и в делах. Но они обойдут Рыб стороной, если вовремя думать о том, как восстановить энергию и биополе. Это может потребоваться после неприятного общения или внезапной смены планов.