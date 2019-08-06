Бузова устроила истерику на шоу Дженнифер Лопес в Москве (видео)

Популярная российская певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не смогла совладать с эмоциями во время посещения недавнего концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Москве.
Напомним, что знаменитость представила жителям и гостям российской столицы свою программу It's My Party, отработав в сексуальных и открытых нарядах при температуре +8 градусов тепла.
Гостьей концерта стала российская знаменитость Ольга Бузова. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как телеведущая бьется в настоящей истерике от восторга по поводу грандиозного шоу.
Пользователи Сети отметили, что Дженнифер Лопес выложилась во время своего концерта на все 100%.