Бузова устроила истерику на шоу Дженнифер Лопес в Москве (видео)

Напомним, что знаменитость представила жителям и гостям российской столицы свою программу It's My Party, отработав в сексуальных и открытых нарядах при температуре +8 градусов тепла.

Гостьей концерта стала российская знаменитость Ольга Бузова. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как телеведущая бьется в настоящей истерике от восторга по поводу грандиозного шоу.