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Бузова устроила истерику на шоу Дженнифер Лопес в Москве (видео)

Дженнифер Лопес

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Популярная российская певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не смогла совладать с эмоциями во время посещения недавнего концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Москве.

Напомним, что знаменитость представила жителям и гостям российской столицы свою программу It's My Party, отработав в сексуальных и открытых нарядах при температуре +8 градусов тепла.

Гостьей концерта стала российская знаменитость Ольга Бузова. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как телеведущая бьется в настоящей истерике от восторга по поводу грандиозного шоу.

Пользователи Сети отметили, что Дженнифер Лопес выложилась во время своего концерта на все 100%.

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