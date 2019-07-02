Николай Басков впервые высказался о смерти отца

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал отрывок из своего концерта, на котором присутствовали его родители. Исполняя песню, Николай дал микрофон подпевающему ему отцу.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа... и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара... наша с мамой любовь к тебе бессмертна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Николай Басков.

В комментариях свои соболезнования принесли многие знаменитости. "Колечка!!! Родной!!! Не могу представить!!! Соболезную... Это самая Счастливая Семья из всех, кто долго прожил вместе", – высказалась Лолита Милявская. "Большое горе... мои глубокие соболезнования... Царствие Небесное твоему Папе", – написал Игорь Николаев. "О Господи, Коленька, дорогой мой, светлая память Папе... держись, мой Друг. Я с тобой всей душой!" – обратилась к артисту Катя Лель.

Не оставила без внимания печальный пост Николая Баскова его бывшая невеста, модель Виктория Лопырева. "Дорогой Коля! Это большая утрата. У Тебя замечательный Папа и Он всегда будет рядом, в наших сердцах. Пусть его душа покоится с миром и земля будет пухом. Я Тебе уже сказала, что всегда рядом. Люблю вас!" – оставила нежный комментарий белокурая красавица. Также свои соболезнования Николай Баскову выразили Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Александр Ревва, Анна Семенович, Иосиф Пригожин и многие другие.