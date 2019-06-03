Юлия Высоцкая шокировала жуткой худобой и огромными ступнями
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая постоянно делится в соцсетях позитивными фото. Недавно она отдыхала в Италии, и кадры из этой поездки тоже появились на ее страничке в Instagram.
На одном из кадров, сделанных на борту яхты, супруга 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского запечатлена в легком белом платье с золотой вышивкой и босиком.
"Первая мысль утром - как там море без меня", - так лаконично подписала этот снимок Юлия Высоцкая.
Однако излучающая радость от наслаждения жизнью фотография вызвала неожиданную реакцию в Сети. Многие отметили, что 45-летняя звезда выглядит болезненно худой, а кроме того, обратили внимание на размер ее ноги.
"Какой же размер обуви у нее?", "Ого, какой размер ноги...",
"Очень люблю Юлию Высоцкую, но какая она костлявая здесь", "Кожа да кости", "Вы перестали кушать мясо? Высохла совсем...
"Обычно так, кто от мяса отказывается, как вариант", - пишут в комментариях встревоженные поклонники.