Финский тату-мастер: Ану Саагим запросила 2000 евро за то, что лишь постоит у салона

По словам Шлизевски, за участие в мероприятии Саагим попросила заплатить ей 2 000 евро, пишет Elu24 со ссылкой на iltalehti.fi. Саагим также уведомила, что за эти деньги будет готова стоять у салона, но не присутствовать внутри на празднике, посвященном его открытию.

«Такую стратегию используют «кроличьи» знаменитости, зарабатывая огромные дополнительные суммы за посещение различных мероприятий. Им нужно платить за то, чтобы они появились на твоем мероприятии и показали свое лицо», – говорит финка.

Поскольку в бюджете Шлизевски не было на тот момент таких денег, Саагим на открытие ее тату-салона так и не пришла. Тем не менее, Шлизевски до сих пор ждет эстонскую звезду Саагим на кофе.

«Я могу предложить ей кофе, высококачественный финский кофе», – говорит тату-мастер.

По словам самой Саагим, она лично Шлизевски не знает, но в курсе, что финка занимается татуировками. Саагим говорит, что информация о том, что она запросила 2000 евро у мастера, чтобы показать свое лицо на открытии ее салона, не соответствует действительности.

«Почему она так говорит, я действительно не знаю. В Эстонии не просят денег за участия в мероприятиях, только если тебе предлагают роль ведущего или что-то в этом роде», – говорит Ану Саагим.

Саагим добавила, что она действительно не помнит этого случая.

«Татуировщица должна обратиться к человеку, через которого она хотела меня пригласить. Я не думаю, что у меня есть общие знакомства с этим финским мастером. Скажу честно, меня не интересуют татуировки. Поэтому мне интересно, почему меня вообще пригласили на открытие тату-салона», – сказала эстонская знаменитость.