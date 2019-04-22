Пн, 22.04.2019
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В Москве госпитализировали Любовь Успенскую

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Любовь Успенская

ФОТО: скриншот

В Москве госпитализировали певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов концерта в Барнауле, где должна была выступить артистка, пишет Лайф.

Ожидается, что концерт в Барнауле будет перенесён. Данных о самочувствии Успенской пока нет.

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