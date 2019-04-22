В Москве госпитализировали Любовь Успенскую

LimonЗвездыВ Москве госпитализировали Любовь УспенскуюВ Москве госпитализировали Любовь УспенскуюLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии22 апреля 2019, 10:38Любовь УспенскаяФОТО: скриншотВ Москве госпитализировали певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов концерта в Барнауле, где должна была выступить артистка, пишет Лайф. View this post on Instagram A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on Apr 14, 2019 at 5:03am PDTОжидается, что концерт в Барнауле будет перенесён. Данных о самочувствии Успенской пока нет. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии