Правда-матка: эстонская звезда Instagram больше не скрывает свою тайну

Liza Lind ФОТО: Instagram

Правда, как стало известно недавно, не все прелести, которые Лиза демонстрирует в купальниках, даны ей от природы или являются плодом упорных тренировок в спортивном зале.

Около 12 часов назад Лиза, в очередной раз ожидающая посадки на рейс в аэропорту, предложила подписчикам в Instagram задать ей вопросы, на которых она ответила в Stories.

Один из вопросов звучал так: «У тебя есть грудные имплантаты?». Лиза сказала, что хочет быть абсолютно честной со своими подписчиками и призналась: «Это правда». Девушка также призналась, что не поощряет пластическую хирургию, но операцию все же сделала.

ФОТО: Liza Lind/ Instagram