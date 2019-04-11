Правда-матка: эстонская звезда Instagram больше не скрывает свою тайну
Лиза Линд проживает в Таллинне, учится в университете, ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следит больше 35 000 человек. А еще, девушка не упускает ни единой возможности сбежать из пасмурной Эстонии, чтобы похвастаться очередным снимком в бикини.
Правда, как стало известно недавно, не все прелести, которые Лиза демонстрирует в купальниках, даны ей от природы или являются плодом упорных тренировок в спортивном зале.
Около 12 часов назад Лиза, в очередной раз ожидающая посадки на рейс в аэропорту, предложила подписчикам в Instagram задать ей вопросы, на которых она ответила в Stories.
Один из вопросов звучал так: «У тебя есть грудные имплантаты?». Лиза сказала, что хочет быть абсолютно честной со своими подписчиками и призналась: «Это правда». Девушка также призналась, что не поощряет пластическую хирургию, но операцию все же сделала.
Также в видео она рассказала, что некоторое время была полненькой и в возрасте от 13 до 16 лет не особо думала о своем внешнем виде, а также о том, насколько здоровую пищу она ест.