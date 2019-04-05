Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире: в Британии отметили День леди!

Ежегодно в британском графстве Мерсисайд проходят крупнейшие скачки — Grand National Festival. Но собирает он по большей части не любителей конных соревнований, а прекрасных дам со всей Британии. Дело в том, что недалеко от ипподрома проводится Ladies Day и это один из немногих дней, когда британские леди уходят в отрыв.