Пт, 5.04.2019
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  • Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире: в Британии отметили День леди!

Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире: в Британии отметили День леди!

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Ежегодно в британском графстве Мерсисайд проходят крупнейшие скачки — Grand National Festival. Но собирает он по большей части не любителей конных соревнований, а прекрасных дам со всей Британии. Дело в том, что недалеко от ипподрома проводится Ladies Day и это один из немногих дней, когда британские леди уходят в отрыв.

В этом году праздник чуть не испортил проливной дождь, но женщин это не испугало. Веселые гуляния проходили под зонтами и в дождевиках. В ходе праздника было выпито 25 000 алкогольных коктейлей. Традиционно, кого-то из леди вытаскивали из-под кустов, кому-то даже потребовалась помощь медиков.

Больше кадров с мероприятия смотрите ЗДЕСЬ!

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