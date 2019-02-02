Смелому не товарищ: ТОП-3 самых трусливых знаков Зодиака

Можно сказать, что страх - это нормальное состояние челоека, основанное на инстинкте самосохранения. Таким образом включаются защитные механизмы организма, помогающие избежать опасности.
Кого они боятся?
Подобная базовая эмоция человека может проявляться у каждого по-разному: у кого-то ярче, у кого-то менее выразительно. Реакции человека зависят от ситуации, пережитого ранее опыта, состояния нервной системы. Но есть очень трусливые люди, которые боятся всего и вся. Они рождены под определенными созвездиями.
1. Рак
Любители «тихой заводи» в виде уютного семейного гнездышка Раки всячески избегают любых конфликтов. К потрясениям такого рода они относятся очень настороженно. Поэтому будут сидеть и не высовываться, пока опасность не минует.
2. Весы
Стремление Весов решить любую неприятную ситуацию тихо и мирно для кого-то выглядит как трусость и малодушие. Но для представителей этого знака именно такой вариант подходит. Уж очень они не любят скандалов!
3. Рыбы
Со стороны кажется, что Рыбы смелые и готовы сразиться с любой опасностью, но в душе у них все сжимается и холодеет. Даже находясь в большой компании знакомых, они живут в ожидании подвоха. Им сложно побороть чувство страха.
Если вы узнали себя или знакомых, не надо расстраиваться. Это лишь повод задуматься, так ли уж страшен мир, или вы сами на себя нагнали страх?