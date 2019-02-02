Смелому не товарищ: ТОП-3 самых трусливых знаков Зодиака

Кого они боятся?

Подобная базовая эмоция человека может проявляться у каждого по-разному: у кого-то ярче, у кого-то менее выразительно. Реакции человека зависят от ситуации, пережитого ранее опыта, состояния нервной системы. Но есть очень трусливые люди, которые боятся всего и вся. Они рождены под определенными созвездиями.

1. Рак

Любители «тихой заводи» в виде уютного семейного гнездышка Раки всячески избегают любых конфликтов. К потрясениям такого рода они относятся очень настороженно. Поэтому будут сидеть и не высовываться, пока опасность не минует.

Страх. Иллюстративный снимок ФОТО: SCANPIX

2. Весы

Стремление Весов решить любую неприятную ситуацию тихо и мирно для кого-то выглядит как трусость и малодушие. Но для представителей этого знака именно такой вариант подходит. Уж очень они не любят скандалов!

Страх. Иллюстративное фото. ФОТО: PantherMedia/Scanpix

3. Рыбы

Со стороны кажется, что Рыбы смелые и готовы сразиться с любой опасностью, но в душе у них все сжимается и холодеет. Даже находясь в большой компании знакомых, они живут в ожидании подвоха. Им сложно побороть чувство страха.

Иллюстративный снимок ФОТО: Panther Media/Scanpix