Гороскоп на 31 января: у Тельцов удачливый день для смены работы, а Львам потреплют нервы

Овен

Работы сегодня будет не слишком много. Главное, не забыть сделать ту малость, которую необходимо, ибо исправлять последствия лени придется долго, советует Segodnya.

Телец

Если вы решили сменить работу — не мешкайте ни минуты — это ваш день. Если же у вас другая цель — вы тоже добьетесь своего! Главное — действовать.

Близнецы

Неплохой способ распрощаться с хандрой — пройтись по магазинам. Но постарайтесь не потратить все сбережения одним махом, будьте благоразумны.

Рак

Как бы вам ни хотелось бросить все и взять отгул, сегодня нельзя давать себе поблажку. Сначала выполните все обязательства, а затем отдыхайте спокойно.

Лев

Нынче может возникнуть множество непредвиденных ситуаций, которые серьезно потреплют нервы. Впрочем, вам по силам со всем разобраться.

Дева

Сегодня придется приложить усилия и угодить всем, начиная с шефа и заканчивая новыми партнерами. Сил у вас достаточно, распределите их разумно.

Весы

Убедитесь в том, что вы довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы ваша работа была выполнена наилучшим образом и в установленный срок.

Скорпион

Если в последнее время вы испытывали финансовые затруднения, то сегодня ситуация разрешится в вашу пользу. Только теперь научитесь планировать траты.

Стрелец

Нынче каждая минута будет на счету, не стоит отвлекаться от работы. Расправьтесь с заданиями как можно скорее — и у вас появится время на личные дела.

Козерог

Неплохо было бы закончить все текущие дела, прежде чем приниматься за новые. Не берите на себя слишком многое — не справитесь и остальных подведете.

Водолей

Удачный день для соискателей. Не отчаиваетесь, если вы посещаете уже не первое и даже не десятое собеседование. Нынче все должно решиться в вашу пользу.

Рыбы