Ученые назвали самый легкий способ продлить жизнь

По словам специалистов, для того, чтобы выяснить это, они более четырех лет вели наблюдение за образом жизни людей старше 50 лет. В общей сложности они проанализировали данные о почти 7,5 тысяч человек, пишет Neformat.co.ua .

Оказалось, что у тех пожилых людей, которые были уверены в том, что они нужны друзьям и близким, и занимаются полезными делами, показатели здоровья оказались намного лучше, чем у тех, кто не чувствовал этого. Специалисты отметили, что наилучшее самочувствие отмечалось у тех, кто регулярно общался с родственниками и друзьями, посещал спортзал, театры, выставки, занимался общественной деятельностью, то есть, у тех людей, кто вел активную жизнь. По словам ученых, именно активная жизнь позволяет человеку оставаться здоровым, чувствовать свою нужность и важность, получать радость от каждого прожитого дня.