ТОП-15: эти новости больше всего волновали читателей портала Limon в 2018 году

Портал Limon.ee весь год баловал жителей интересными, гламурным, эксклюзивными, важными и незабываемыми новостями. И вот самые популярные из них, просмотры некоторых новостей измерялись шестизначным числом.
1. Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола - ТОП ГОДА!
Беременная герцогиня Сассекская, которая по сообщениям прессы ожидает двойню, неожиданно для всех появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в лондонском Альберт-холле.
Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд" Семён Мильштейн скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на своих страницах в соцсетях.
Видео, которое мы спешим вам показать, на днях обрело вторую жизнь, поскольку им стали активно делиться в соцсетях. А снято оно было несколько лет назад в проливной дождь в центре Таллинна. Да, это же эстонская столица, всё верно! Пересечение улицы Йыэ с Нарвским шоссе.
В последние дни российские СМИ бурно обсуждают новость, что помолодевшая 69-летняя Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Причиной, якобы, стал роман 42-летнего юмориста с телеведущей Юлией Барановской, которая ранее была гражданской женой российского футболиста Андрея Аршавина.
5. Видео и фото: Филипп Киркоров в Таллинне удивил прохожих и сделал предложение нашей Элине Нечаевой
Сегодня по улочкам Таллинна прогуливался Народный артист России Филипп Киркоров. Не заметить его было невозможно: кожаная куртка с мехом, золотые кеды, солнцезащитные очки в пасмурную погоду. К тому же, артиста и его команду сопровождала свита журналистов. Прохожие сначала не верили своим глазам, а потом спешно включали камеры на мобильных телефонах.
Валерий Ленотьев, который должен был подарить любовь эстонским поклонникам и поклонницам в декабре прошлого года, сегодня, 28 мая, тоже не выступит в Таллинне, об этом сообщают организаторы мероприятия - фирма TCC.
Певице Наташе Королевой исполнилось 45 лет. В честь юбилея популярная исполнительница дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Наташа Королева на сцене уже более 30 лет. Путевку в жизнь ей дал поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Их песня «Дельфин и русалка» стала хитом и визитной карточкой. Творческий союз очень быстро превратился в семейный, однако спустя годы брак разрушился.
Британская пресса приводит предсказания на 2019-й год от знаменитой болгарской провидицы Ванги, которая, как утверждается, верно предсказала теракты 11 сентября 2011 года в США, катастрофическое цунами 2004 года, гибель российской подводной лодки «Курск» и Brexit. Ванга предвидела, что в будущем году на президента России Владимира Путина будет совершено покушение, передает The Sun. Причем угроза будет исходить от его же собственной команды по безопасности. При этом не вполне понятно, приведет ли покушение к гибели российского лидера.
В этом году победительницей «Евровидения» стала Netta из Израиля с песней Toy. Букмекеры очень долгое время были правы. Элина Нечаева из Эстонии заняла достойное 8 место. Россия в финал не прошла. Портал Limon.ee следил за конкурсом из Лиссабона и вел фото-и видеоблог. Пересмотрите, как это было!
Торгово-развлекательный центр нового поколения T1 Mall of Tallinn еще не успел открыть все свои магазины и заявленные заведения, а уже требует ремонта и перемен. Проезжающие мимо автомобилисты могут видеть, что со стеклянной стеной торгового центра что-то не так, и ведутся работы.
Романтический баннер появился сегодня днем на одной из улиц в Ласнамяэ. Таким необычным способом таллинец хочет вернуть свою возлюбленную. Молодая женщина работает учительницей в русской гимназии. Чтобы растопить ее сердце, затейник Алексей не просто разместил баннер напротив школы: пылкий романтик написал целый сценарий и сподвиг таллинцев на флэшмоб.
2019 год - время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину.
Павел Глоба - один из самых известных астрологов не только в России, но и на просторах СНГ. Его прогнозы одновременно основаны на астрологических и астрономических сведениях, поэтому выделяются особенной конкретикой. Если верить китайскому гороскопу, то предстоящий год будет успешным в плане личностного роста, заработка и осуществления планов. Павел Глоба не только описывает влияние планет, но и дает ценные рекомендации для достижения успеха.
Positivus - ежегодный музыкальный фестиваль в Латвии, на котором собираются совершенно разные люди. Но все они забывают, что ничто скандальное не сможет укрыться от фотоаппаратов.
2 сентября в Москве проходила гражданская панихида по Иосифу Кобзону. Съезжались политики, деятели культуры и шоу-бизнеса России. Очередь возле московского Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось.
Понадобилось время, но дело сделано. Конкурс идей для парка Таммсааре, расположенного в самом сердце города, прошел целых шесть лет назад – в 2012 году. Видны изменения: новые дорожки из плитки разных цветов, белые скамейки, рамы, в которых можно фотографироваться, более 80 лип и еще десяток других деревьев, а также более 400 кустарников.