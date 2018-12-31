ТОП-15: эти новости больше всего волновали читателей портала Limon в 2018 году

Элина Нечаева ФОТО: Instagram

В этом году победительницей «Евровидения» стала Netta из Израиля с песней Toy. Букмекеры очень долгое время были правы. Элина Нечаева из Эстонии заняла достойное 8 место. Россия в финал не прошла. Портал Limon.ee следил за конкурсом из Лиссабона и вел фото-и видеоблог. Пересмотрите, как это было!

Торгово-развлекательный центр нового поколения T1 Mall of Tallinn еще не успел открыть все свои магазины и заявленные заведения, а уже требует ремонта и перемен. Проезжающие мимо автомобилисты могут видеть, что со стеклянной стеной торгового центра что-то не так, и ведутся работы.

Ласнамяэские страсти ФОТО: Konstantin Sednev

Романтический баннер появился сегодня днем на одной из улиц в Ласнамяэ. Таким необычным способом таллинец хочет вернуть свою возлюбленную. Молодая женщина работает учительницей в русской гимназии. Чтобы растопить ее сердце, затейник Алексей не просто разместил баннер напротив школы: пылкий романтик написал целый сценарий и сподвиг таллинцев на флэшмоб.

2019 год - время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину.

Павел Глоба - один из самых известных астрологов не только в России, но и на просторах СНГ. Его прогнозы одновременно основаны на астрологических и астрономических сведениях, поэтому выделяются особенной конкретикой. Если верить китайскому гороскопу, то предстоящий год будет успешным в плане личностного роста, заработка и осуществления планов. Павел Глоба не только описывает влияние планет, но и дает ценные рекомендации для достижения успеха.

Positivus Festival 2018 ФОТО: Joakim Klementi

Positivus - ежегодный музыкальный фестиваль в Латвии, на котором собираются совершенно разные люди. Но все они забывают, что ничто скандальное не сможет укрыться от фотоаппаратов.

2 сентября в Москве проходила гражданская панихида по Иосифу Кобзону. Съезжались политики, деятели культуры и шоу-бизнеса России. Очередь возле московского Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось.

Таммсааре парк ФОТО: Eero Vabamägi