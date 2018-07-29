Умер заслуженный артист России

Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд" Семён Мильштейн скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на своих страницах в соцсетях, пишет Лайф.
— Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семёну и артисты, и зрители были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно, — написал артист Александр Олешко.
Умер Семён Мильштейн...... Прекрасный музыкант!!!! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра" Дэнс-лэнд"...... Мы все знали как мужественно он борется со своей болезнью.... Мы видели и радовались когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром,учиться этому. Благодаря Семёну и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам , которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно...... В последний раз , вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е.Б.Вахтангова, 13 декабря 2017года. Почему то именно на этот вечер пришёл мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее...... Царствие небесное Семён.... Спасибо тебе за всё хорошее что ты для меня сделал.....
Отметим, свою музыкальную карьеру Семён Мильштейн начал ещё в 80-х годах прошлого века в качестве солиста оркестра штаба МВО Москвы. Дольше всего он проработал в качестве концертмейстера Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. В 1999 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России. С 2005 года стал руководителем и дирижёром джаз-оркестра "Данс-ленд". Преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.