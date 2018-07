Умер заслуженный артист России

Умер Семён Мильштейн...... Прекрасный музыкант!!!! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра" Дэнс-лэнд"...... Мы все знали как мужественно он борется со своей болезнью.... Мы видели и радовались когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром,учиться этому. Благодаря Семёну и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам , которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно...... В последний раз , вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е.Б.Вахтангова, 13 декабря 2017года. Почему то именно на этот вечер пришёл мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее...... Царствие небесное Семён.... Спасибо тебе за всё хорошее что ты для меня сделал.....

