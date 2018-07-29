Умер заслуженный артист России

— Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семёну и артисты, и зрители были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно, — написал артист Александр Олешко.