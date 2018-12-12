Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола

Британские журналисты пишут о том, что своим появлением на мероприятии жена принца Гарри нарушила сразу три правила королевского протокола.

Оголенные плечи и руки

Для нового выхода в свет Меган Маркл выбрала черное платье от Givenchy с открытыми плечами и руками, что не приветствуется на официальных мероприятиях среди членов королевской семьи. Более того, 37-летнюю звезду критикуют за то, что она не впервые копирует наряды принцессы Дании Мэри.

Черный цвет ногтей

Королевские правила гласят о том, что не принято привлекать внимание к своим рукам ярким маникюром. Предписываются приглушенные нюдовые цвета и оттенки. Но Меган Маркл решила иначе и сделала маникюр в черном цвете.

Меган Маркл не согласовала свои перемещения с королевским двором

Ранее мы писали о том, что принц Гарри попросил жену не привлекать к себе так много внимания, поэтому многие ее выходы в свет не анонсируются заранее, как это было с посещением королевского колледжа или приготовлением блюд в качестве благотворительности. Но как бы там ни было, а любое перемещение Меган согласовывается заранее. Теперь же западная пресса пишет, что неожиданное появление герцогини на British Fashion Awards стало незапланированным мероприятием, поэтому и произвело такой фурор среди публики. Этот факт очень не понравился королевскому двору и считается нарушением всех правил безопасности.