Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню

По информации Express, приближенное к королевской семье лицо сообщило, что сам будущий отец случайно рассказал о том, что супруги ждут близнецов. Меган и принц чувствуют себя абсолютно счастливыми, ведь они давно мечтали о двойне.

Кстати, у ближайшей подруги Меган двойня – два мальчика. Однако, как сообщает издание Life & Style будущие родители выбирают только женские имена и составляют список.

ФОТО: Vida Press