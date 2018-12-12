Ср, 12.12.2018
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Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню Свежее фото!

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The Duke and Duchess of Sussex leave Westminster Abbey in London following a National Service to mark the centenary of the Armistice.

ФОТО: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images

Как сообщил источник в королевском дворце, недавно поженившиеся Меган Маркл и принц Гарри ожидают сразу двоих наследников. 

По информации Express, приближенное к королевской семье лицо сообщило, что сам будущий отец случайно рассказал о том, что супруги ждут близнецов. Меган и принц чувствуют себя абсолютно счастливыми, ведь они давно мечтали о двойне.

Кстати, у ближайшей подруги Меган двойня – два мальчика. Однако, как сообщает издание Life & Style будущие родители выбирают только женские имена и составляют список. 

ФОТО: Vida Press

Подозрения, что герцогиня беременна двойней, усилились после того, как папарацци запечатлели ее с огромным животом, хотя, по информации и срокам, Меган всего на пятом месяце ожидания. Будущую мать сфотографировали, когда она выходила из церкви после поминальной службы.

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