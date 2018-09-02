Владимир Путин расплакался у гроба Кобзона (ФОТО)

Очередь возле московского Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось.