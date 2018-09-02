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  • Владимир Путин расплакался у гроба Кобзона (ФОТО)

Владимир Путин расплакался у гроба Кобзона (ФОТО)

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Владимир Путин прощается с Иосифом Кобзоном

ФОТО: Иосифа Кобзона провожают в последний путь

Сегодня, 2 сентября, в Москве проходит гражданская панихида по Иосифу Кобзону. Съезжаются политики, деятели культуры и шоу-бизнеса России. 

Очередь возле московского Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось. 

Недавно с Иосифом Кобзоном приехал проститься президент России Владимир Путин. Глава государства был в слезах. 

ФОТО: Scanpix

ФОТО: Иосифа Кобзона провожают в последний путь

Владимир Путин

ФОТО: Иосифа Кобзона провожают в последний путь

ФОТО: Иосифа Кобзона провожают в последний путь

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