Предсказания Ванги на 2019 год: покушение на Путина, болезнь Трампа, коллапс в Европе

Ванга предвидела, что в будущем году на президента России Владимира Путина будет совершено покушение, передает The Sun. Причем угроза будет исходить от его же собственной команды по безопасности. При этом не вполне понятно, приведет ли покушение к гибели российского лидера.

Не слишком радужны перспективы и у американского президента Дональда Трампа. Если верить толкованиям предсказаний Ванги, он заболеет загадочной болезнью, в результате которой оглохнет. Причем симптомы таинственного недуга очень похожи на те, которые ранее возникли у американских дипломатов на Кубе и в Китае в ходе «акустических атак»неизвестного происхождения. У пострадавших диагностировали «легкие травмы и отек головного мозга, постоянную потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения».

Кроме того, член семьи Трампа попадет в автомобильную аварию.