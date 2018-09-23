В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились

Видео, которое мы спешим вам показать, на днях обрело вторую жизнь, ведь им стали активно делиться в соцсетях, а снято оно было несколько лет назад в проливной дождь и потоп в центре Таллинна. Да, это же эстонская столица, всё верно! Пересечение улицы Йыэ с Нарвским шоссе.