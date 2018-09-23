Пн, 24.09.2018
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В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились ВИДЕО!

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ФОТО: Скришот видео Youtube

Видео, которое мы спешим вам показать, на днях обрело вторую жизнь, ведь им стали активно делиться в соцсетях, а снято оно было несколько лет назад в проливной дождь и потоп в центре Таллинна. Да, это же эстонская столица, всё верно! Пересечение улицы Йыэ с Нарвским шоссе. 

Эта история сразу же после того, как появилась в Сети, покорила множество миллионов сердец по всему миру! На данный момент ролик в Youtube собрал почти полтора миллиона просмотров. 

Эти ребята ехали по Таллину во время сильного ливня. Но тут они увидели крошечного котенка, застрявшего посреди затопленной улицы и решили помочь ему. Побольше бы таких прекрасных людей! Браво!

Быть может, вы знаете этого героя, и мы, наконец, спустя два года, его найдем и пообщаемся? Пишите: info@limon.ee. Смотрите видео ниже и поделитесь этой новостью. Эстония не безнадежна. 

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