В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились

Видео, которое мы спешим вам показать, на днях обрело вторую жизнь, ведь им стали активно делиться в соцсетях, а снято оно было несколько лет назад в проливной дождь и потоп в центре Таллинна. Да, это же эстонская столица, всё верно! Пересечение улицы Йыэ с Нарвским шоссе.
Эта история сразу же после того, как появилась в Сети, покорила множество миллионов сердец по всему миру! На данный момент ролик в Youtube собрал почти полтора миллиона просмотров.
Эти ребята ехали по Таллину во время сильного ливня. Но тут они увидели крошечного котенка, застрявшего посреди затопленной улицы и решили помочь ему. Побольше бы таких прекрасных людей! Браво!
Быть может, вы знаете этого героя, и мы, наконец, спустя два года, его найдем и пообщаемся? Пишите: info@limon.ee. Смотрите видео ниже и поделитесь этой новостью. Эстония не безнадежна.