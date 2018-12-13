Пт, 14.12.2018
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  • Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне?

Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне?
Добавлен комментарий представителя торгового центра!

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Торговый центр T1 в Таллинне

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Торгово-развлекательный центр нового поколения T1 Mall of Tallinn еще не успел открыть все свои магазины и заявленные заведения, а уже требует ремонта и перемен. Проезжающие мимо автомобилисты могут видеть, что со стеклянной стеной торгового центра что-то не так, и ведутся работы. 

Внимательная читательница портала Limon.ee прислала в редакцию снимок того, что она успела увидеть. По словам женщины, стеклянных плит не стало несколько дней назад. «Явно они упали, не будут же в торговом центре менять новые плиты на новые? Или нашли какой-то брак», - предположила читательница. Но администрация торгового центра не подтвердила догадки женщины. 

ФОТО: фото читателя

Мы обратились в торговый центр за комментарием. Всё оказалось гораздо проще, чем мы могли предположить. В отделе маркетинга торгового центра Кайди Лаур нам ответила, что стеклянные плиты снимают, потому что собираются в то место устанавливать световые рекламы. 

Сейчас картина выглядит так:

ФОТО: Фото читательницы

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