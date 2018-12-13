Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне?

Внимательная читательница портала Limon.ee прислала в редакцию снимок того, что она успела увидеть. По словам женщины, стеклянных плит не стало несколько дней назад. «Явно они упали, не будут же в торговом центре менять новые плиты на новые? Или нашли какой-то брак», - предположила читательница. Но администрация торгового центра не подтвердила догадки женщины.