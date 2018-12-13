Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне?
Торгово-развлекательный центр нового поколения T1 Mall of Tallinn еще не успел открыть все свои магазины и заявленные заведения, а уже требует ремонта и перемен. Проезжающие мимо автомобилисты могут видеть, что со стеклянной стеной торгового центра что-то не так, и ведутся работы.
Внимательная читательница портала Limon.ee прислала в редакцию снимок того, что она успела увидеть. По словам женщины, стеклянных плит не стало несколько дней назад. «Явно они упали, не будут же в торговом центре менять новые плиты на новые? Или нашли какой-то брак», - предположила читательница. Но администрация торгового центра не подтвердила догадки женщины.
Мы обратились в торговый центр за комментарием. Всё оказалось гораздо проще, чем мы могли предположить. В отделе маркетинга торгового центра Кайди Лаур нам ответила, что стеклянные плиты снимают, потому что собираются в то место устанавливать световые рекламы.
Сейчас картина выглядит так: