Открылся самый крутой и светящийся парк в Таллинне! Это так романтично, слов нет (ГАЛЕРЕЯ)

Понадобилось время, но дело сделано. Конкурс идей для парка Таммсааре, расположенного в самом сердце города, прошел целых шесть лет назад – в 2012 году.
Теперь большая часть парка готова к открытию, и завтра, в пятницу, в 9 часов утра команда Таллиннской городской управы осмотрим проделанную работу.
Приходите и вы. Праздничных мероприятий, к сожалению, не будет, так как во время работ произошел несчастный случай, унесший жизнь человека.
Однако можно будет осмотреться и задать вопросы тем, кто занимался проведением работ.
Видны изменения: новые дорожки из плитки разных цветов, белые скамейки, рамы, в которых можно фотографироваться, более 80 лип и еще десяток других деревьев, а также более 400 кустарников.
Есть места для прилавков, чтобы можно было проводить культурные мероприятия и ярмарки. Найдутся и открытые участки, и уединенные места. Исчезла «дыра» площади Нового рынка и монумент революции немного сдвинулся.
Но и это еще не конец. Работы над строительством павильона продолжаются.
С обновлением главной улицы города будет приведен в порядок и участок земли рядом с центром Виру. Сердце города будет обновлено еще более основательно.
Благодарю RTS Infraehitus OÜ и Kadarik Tüür Arhitektid, а также всех тех, кто помог украсить город.
До встречи в парке Таммсааре завтра утром в 9 часов!
Смотрите галерею!