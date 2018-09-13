Открылся самый крутой и светящийся парк в Таллинне! Это так романтично, слов нет (ГАЛЕРЕЯ)

Теперь большая часть парка готова к открытию, и завтра, в пятницу, в 9 часов утра команда Таллиннской городской управы осмотрим проделанную работу.

Приходите и вы. Праздничных мероприятий, к сожалению, не будет, так как во время работ произошел несчастный случай, унесший жизнь человека.

Однако можно будет осмотреться и задать вопросы тем, кто занимался проведением работ.

Видны изменения: новые дорожки из плитки разных цветов, белые скамейки, рамы, в которых можно фотографироваться, более 80 лип и еще десяток других деревьев, а также более 400 кустарников.

Есть места для прилавков, чтобы можно было проводить культурные мероприятия и ярмарки. Найдутся и открытые участки, и уединенные места. Исчезла «дыра» площади Нового рынка и монумент революции немного сдвинулся.

Но и это еще не конец. Работы над строительством павильона продолжаются.

С обновлением главной улицы города будет приведен в порядок и участок земли рядом с центром Виру. Сердце города будет обновлено еще более основательно.

Благодарю RTS Infraehitus OÜ и Kadarik Tüür Arhitektid, а также всех тех, кто помог украсить город.

До встречи в парке Таммсааре завтра утром в 9 часов!