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Плохие новости! Сегодняшний концерт Валерия Леонтьева в Таллинне не состоится

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Валерий Леонтьев

ФОТО: Valeriy Levitin / RIA Novosti/Scanpix

Валерий Ленотьев, который должен был подарить любовь эстонским поклонникам и поклонницам в декабре прошлого года, сегодня, 28 мая, тоже не выступит в Таллинне, об этом сообщают организаторы мероприятия - фирма TCC. 

Портал Limon.ee в декабре 2017 года писал о том, что выступление Валерия Леонтьева, изначально назначенное на 26 декабря 2017, перенесено. Новая дата вскоре была сообщена - радостное и жаркое 28-е мая. Но эстонские поклонники артиста так и не увидят концертную программу «Тот, кто дарит любовь...», поскольку по техническим причинам любовь отменяется. На этот раз окончательно и бесповоротно. Концерта Леонтьева в Таллинне не будет. 

Валерий Леонтьев

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Организаторы написали на сайте Piletilevi коротко и ясно: «По техническим причинам концерт Валерия Леонтьева, который должен был пройти 28 мая в арене Тондираба, отменяется. Билеты можно обменять на другие мероприятия TCC. Организатор приносит своим извинения». Подробнее об этом можно прочитать на сайте Piletilevi.ee

Напомним, что на прошлой неделе фирма TCC сообщила о переносе концерта Ирины Дубцовой, пока на неопределенную дату. 

Обязательно поделитесь этой новостью с друзьями, быть может, у них на концерт планировали пойти родители, у которых нет интернета. 

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