Плохие новости! Сегодняшний концерт Валерия Леонтьева в Таллинне не состоится

Портал Limon.ee в декабре 2017 года писал о том, что выступление Валерия Леонтьева, изначально назначенное на 26 декабря 2017, перенесено. Новая дата вскоре была сообщена - радостное и жаркое 28-е мая. Но эстонские поклонники артиста так и не увидят концертную программу «Тот, кто дарит любовь...», поскольку по техническим причинам любовь отменяется. На этот раз окончательно и бесповоротно. Концерта Леонтьева в Таллинне не будет.

Валерий Леонтьев ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Организаторы написали на сайте Piletilevi коротко и ясно: «По техническим причинам концерт Валерия Леонтьева, который должен был пройти 28 мая в арене Тондираба, отменяется. Билеты можно обменять на другие мероприятия TCC. Организатор приносит своим извинения». Подробнее об этом можно прочитать на сайте Piletilevi.ee.

Напомним, что на прошлой неделе фирма TCC сообщила о переносе концерта Ирины Дубцовой, пока на неопределенную дату.