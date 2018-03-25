Видео и фото: Филипп Киркоров в Таллинне удивил прохожих и сделал предложение нашей Элине Нечаевой

Филипп Киркоров прошелся по улочкам старого Таллинна, записал видео с дрона на Вышгороде, где познакомился с местным старожилом – бакланом-попрошайкой, а также прикупил сувениров в местных магазинчиках.

На этот раз в Эстонию король российской эстрады приехал не один. В тур по Прибалтике с ним отправилась группа DoReDoS. В мае этого года яркий музыкальный коллектив представит Молдову на «Евровидении» с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров. Сейчас группа отправилась в промо-тур по Прибалтийским странам.

ФОТО: Konstantin Sednev

Мои ребятушки – так ласково, по-отцовски, говорит про них сам Киркоров, который отправится поддержать своих подопечных на «Евровидение» в Португалию уже в мае этого года.

Сегодня, 25 марта, в столичном в Тондираба группа DoReDoS примет участие в знаменитом шоу «Я» короля российской эстрады, которое, к слову, посетит и Анне Вески. Узнав об этом от журналистов, Филипп Киркоров был обрадован и признался, что очень любит и уважает эстонскую певицу.

ФОТО: Konstantin Sednev