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  • Видео и фото: Филипп Киркоров в Таллинне удивил прохожих и сделал предложение нашей Элине Нечаевой

Видео и фото: Филипп Киркоров в Таллинне удивил прохожих и сделал предложение нашей Элине Нечаевой Певец приехал в Эстонию не один! Смотрите интервью!

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Сегодня по улочкам Таллинна прогуливался Народный артист России Филипп Киркоров. Не заметить его было невозможно: кожаная куртка с мехом, золотые кеды, солнцезащитные очки в пасмурную погоду. К тому же, артиста и его команду сопровождала свита журналистов. Прохожие сначала не верили своим глазам, а потом спешно включали камеры на мобильных телефонах.

Филипп Киркоров прошелся по улочкам старого Таллинна, записал видео с дрона на Вышгороде, где познакомился с местным старожилом – бакланом-попрошайкой, а также прикупил сувениров в местных магазинчиках.

На этот раз в Эстонию король российской эстрады приехал не один. В тур по Прибалтике с ним отправилась группа DoReDoS. В мае этого года яркий музыкальный коллектив представит Молдову на «Евровидении» с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров. Сейчас группа отправилась в промо-тур по Прибалтийским странам.

ФОТО: Konstantin Sednev

Мои ребятушки – так ласково, по-отцовски, говорит про них сам Киркоров, который отправится поддержать своих подопечных на «Евровидение» в Португалию уже в мае этого года. 

Сегодня, 25 марта, в столичном в Тондираба группа DoReDoS примет участие в знаменитом шоу «Я» короля российской эстрады, которое, к слову, посетит и Анне Вески. Узнав об этом от журналистов, Филипп Киркоров был обрадован и признался, что очень любит и уважает эстонскую певицу.

ФОТО: Konstantin Sednev

Незадолго до концерта Филипп Киркоров рассказал о своей любви к Таллинну, о группе DoReDoS, и поделился с нами своими волнениями перед «Евровидением». Пожелал успеха в предстоящем конкурсе Киркоров и нашей участнице – Элине Нечаевой, и даже предложил ей спеть дуэтом в Португалии. Смотрите видео!

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