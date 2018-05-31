Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому

Певице Наташе Королевой исполнилось 45 лет. В честь юбилея популярная исполнительница дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни.
Наташа Королева на сцене уже более 30 лет. Путевку в жизнь ей дал поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Их песня «Дельфин и русалка» стала хитом и визитной карточкой. Творческий союз очень быстро превратился в семейный, однако спустя годы брак разрушился.
«Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе – свадьбу играли-то дома», – отметила Королева.
К моменту развода Наташа была глубоко увлечена Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. «Я была уже на шестом месяце беременности и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться... Ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записывать!» – цитирует популярную исполнительницу сайт «Комсомольская правда».
Сегодня, 31 мая Наташе Королевой исполнилось 45 лет. Однако, по ее признанию, она чувствует себя на 30. День рождения артистка отметит в Подмосковье с родными и близкими. «Этот праздник я больше делаю для мамы, которая прилетит прямо к столу – пока живы родители, это их праздник», – высказала мнение артистка.