У Раков начало служебного романа, а Овнам нужно сменить обстановку: гороскоп на 27 декабря

Овен

Потратив день на крайне важные дела, постарайтесь вечером сменить обстановку. Возможно, этот вечер станет самым незабываемым, пишет Segodnya.

Телец

Вероятно, сегодня вам не удастся расслабиться ни на минуту: нужно выполнить много срочных дел.

Близнецы

Сконцентрируйте внимание на каком-то одном деле. Не хватайтесь за несколько проектов и не берите на себя слишком много поручений.

Рак

Нынче вероятно начало служебного романа. Возможно, он будет способствовать процветанию вашей карьеры. Но обдумайте этику вопроса.

Лев

Сегодня конкуренты, сами того не желая, подкинут вам замечательную идею по развитию бизнеса. Вам остается сразу же ею воспользоваться.

Дева

Не торопитесь сегодня соглашаться с тем или иным решением вашего начальства. Завтра шеф может передумать, так что спешить нет смысла.

Весы

Удачный день для завершения неоконченных дел. Но их не много, а значит день обещает быть безоблачным и даже весьма приятным.

Скорпион

К сложностям нужно относиться по-философски. Избегайте конфликтов, старайтесь сохранять спокойствие.

Стрелец

Благоприятное время для реализации творческого потенциала. Подойдите к выполнению работы нестандартно.

Козерог

Если шеф потребует найти какую-то информацию — постарайтесь как можно скорее ее предоставить. А вот делиться планами на будущее необязательно.

Водолей

Вам предстоит выполнить ряд очень важных поручений. Было бы неплохо заручиться поддержкой высокопоставленного благодетеля.

Рыбы