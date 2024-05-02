Тема культуры вождения в Эстонии поднималась не раз, а о травмах, полученных в результате резкого торможения общественного транспорта рассказывают огромное количество его пользователей. Представитель TLT говорит, что ни одного случая преднамеренного резкого торможения со стороны водителей автобусов до сих пор выявлено не было.
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«Через час обнаружила синяк на лбу, который потом сполз на глаз»: жители Таллинна возмущены стилем езды некоторых водителей автобусов
Жительница Таллинна рассказала, что однажды она сидела на первом сиденье автобуса, следовавшего по маршруту №23, там, где стеклянная перегородка. «При торможении ударилась лбом. К счастью, была в тот момент без очков, а то бы они точно разбились и поранили лицо», - говорит она. По словам таллиннки, удар был довольно сильный, после него долго болела голова.