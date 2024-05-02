«Через час обнаружила синяк на лбу, который потом сполз на глаз»: жители Таллинна возмущены стилем езды некоторых водителей автобусов

Жительница Таллинна рассказала, что однажды она сидела на первом сиденье автобуса, следовавшего по маршруту №23, там, где стеклянная перегородка. «При торможении ударилась лбом. К счастью, была в тот момент без очков, а то бы они точно разбились и поранили лицо», - говорит она. По словам таллиннки, удар был довольно сильный, после него долго болела голова.