Гороскоп на неделю: Львам открываются все двери, а Овнам стоит навести порядок в прошлом

ДЕВЫ

Неделя очень напряженная, вы как натянутая струна, окружающие слишком агрессивны. Во избежание разногласий следует взять бразды в руки, поставив интересы семьи на первое место. Благоустраивайте личную жизнь, домашний быт, латайте дыры в семейной психологической ауре, исследуя и поддерживая фамильные традиции. Сейчас в вашей натуре ярко проявляются черты, унаследованные от предков: это религиозность, благородство, философская мудрость, которая служит образцом для домочадцев, объединяет семью и служит цементом супружеских отношений. Если романтическая страсть угасла, не ссорьтесь, а дружите, дружба – высшая ипостась любви.

ВЕСЫ

Вы сами себе хозяева – умны, энергичны, обуздать азартный пыл, влиять на вас невозможно. Однако лишнее любопытство, болтовня на посторонние темы, перемывание чужих косточек, споры с коллегами, руководством могут аукнуться плохим самочувствием, снижением производительности труда. Избегайте передозировок негативными эмоциями, лишней информацией, что таят в себе опасность психического отравления. Будьте психологом, тонко чувствующим где, когда и как говорить и действовать, а что пропустить мимо ушей. Вам нужно усовершенствоваться профессионально, стремиться к карьерным вершинам, продвигать бизнес.

СКОРПИОНЫ

Вы прелестны, эротичны, от поклонников нет отбоя и их нельзя отталкивать. Развлекайтесь и сразу же платите! Вам следует продемонстрировать пламенный рыцарский дух, способной на благородные поступки ради счастья других. Не подражайте скупердяям и эгоистам, ведь богатеет тот, кто дает, позволяйте себя раскошеливаться. Проявляйте щедрость – это залог личного процветания и получения удовольствий от жизни. Страдать, напрягаться без надобности нынче противопоказано, вы должны получать максимум наслаждений и комфорта от жизни, сорить деньгами. Осваивать роль жрицы любви, постигая искусство интимных обольщений. Изучайте философию, познавайте другие культуры, больше путешествуйте, отправляйтесь в далекие турне, там вас ждет удача. А мировоззрение кардинально изменится к лучшему.

СТРЕЛЬЦЫ

Если вспыхнут разногласия с домочадцами, не выносите сор с избы. Морочить окружающим голову своими семейными проблемами не нужно, это ваши хлопоты и разгребайте их сами, задействовав психологические ресурсы семьи. Значит где-то допустили промах и задушевные отношения дали трещину. Сейчас вы чрезвычайно влиятельная, фартовая личность, идите к намеченной цели, но учтите, форс-мажорные ситуации станут неотъемлемой часть бытия. О покое, стабильности забудьте. Предстоит двигаться по цирковому канату, балансируя шестом интересов. Разыграется меркантильный аппетит – все пропало.

КОЗЕРОГИ

Подводная часть вашего бытия намного динамичнее и мощнее, чем надводная. Трансформационная кармическая полоса продолжается, вас ведет Божья рука, поэтому когда что-то не ладится, следует уединиться, зажечь свечу покаяния, помолиться и ответ придет из сердца. Стремление к отшельничеству – это хорошо. Возник конфликт с близкими (братьями, сестрами, соседями), ваша задача – побыть в чужой шкуре, чтобы гармонизировать отношения. Если кому-то насолили, отключить "сигнализацию" мук совести не удастся: переживайте, страдайте, искупая грехи. Целительный эффект для души феноменальный. И обязательно подавайте милостыню, опекайте больных и нуждающихся.

ВОДОЛЕИ

Работа и здоровье – судьбоносный ориентир. Старайтесь трудиться в удовольствие, не переутомляться, трудовая терапия – прекрасное лекарство. Вам следует тонко чувствовать физиологические ритмы организма. Вовремя реагировать на опасные сигналы, посещать врача, пройти обследование.

В дружеской сфере – динамичная фартовая полоса, возобновите старые дружеские связи: вместе вы – огромна сила, удастся горы перевернуть, реализовать масштабные проекты. Но если червячок меркантильности начнет подтачивать изнутри, значит вы не благородный друг-покровитель, а просто жалкий материалист – скряга, готовый эксплуатировать святую дружбу.

РЫБЫ