Гороскоп на неделю: Львам открываются все двери, а Овнам стоит навести порядок в прошлом

Астрологический прогноз с 9 по 15 декабря для всех знаков Зодиака.
ОВНЫ
События недели мотивированы кармически. Мировоззрение эволюционирует, вы духовно взрослеете, вчерашние поступки вызывают стыд. Свет высших идеалов освещает внутренний негатив, активизируя загнанные в подсознание накопленные психические травмы, обиды, тревоги, предрассудки, самообманы, страхи. На поверхность всплывает все, что вы когда- то не "переварили" и оно превратилось в токсичный душевный балласт, скрытую агрессию.
Любая информация, что всплыла на поверхность, – на благо. Оглянитесь назад, наведите порядок, возможно вы в чем-то ошибались, воспринимали в искаженном виде, из-за чего хитрили, шли на обман. Сейчас следует избавиться от этого хлама, он блокирует путь в удачное будущее. И может вызвать депрессию. Осознавайте, кайтесь, и больше к этому не возвращайтесь. Прежде всего это касается семейных отношений, судьба призывает строить надежный домашний тыл.
ТЕЛЬЦЫ
О самостоятельности забудьте, вы все еще в плену зависимости от людей, их интересов, ресурсов, ситуаций. Не стоит драматизировать, ведь это – прекрасная возможность для искоренения эгоизма. Моральный и материальный долг перед партнерами – святое. Не дайте эгоизму расширить между вами трещину недоразумений. Хотите быть любимыми и желанными, удовлетворяйте их запросы. Рецепт супружеского счастья – мир и согласие, где борьба интересов категорически запрещена. Вы нужны друг другу! Будьте коммуникабельными, занимайтесь самообразованием, проявляйте любознательность. Познавая мир, всем интересуясь – вы духовно растете, двигаясь прогрессивным путем.
БЛИЗНЕЦЫ
Формула жизненного успеха на партнерском фронте простая: действуйте не нахрапом, а ощупью, интуитивно. Психологическая лабильность в моменты "служу-руковожу" – прекрасный спасительный круг – как в семье, так и на работе – где нужно строить мосты сотрудничества на будущее (вписаться в гармоничную деловую команду), укреплять брачные узы. Чтобы брачный корабль шел правильным курсом, пусть капитаном будет благоверный. Ваш союз имеет все шансы стать монолитом верности, поскольку построен на общих духовных взглядах, заботе друг о друге, жертвенности. Активно трудитесь, зарабатывайте деньги, сейчас рассчитывать нужно только на собственные средства. И не ждать халявной помощи, чтобы профинансировать собственные удовольствия. Доступ к чужим кошелькам пока закрыт.
РАКИ
Бездельничать некогда, работы невпроворот, ищите подработки, запрягайтесь и повышайте материальный статус. Любой труд нынче благословенный. Способствует обогащению и оздоровлению. Болезни нынче несут целительный эффект, есть результатом накопленных ранее стрессов. Придерживайтесь служебной субординации, проявляйте тактичность, деловитость, блещите интеллектом. В офисе наэлектризованная атмосфера, подогревать раздор опасно. Сейчас удача сопутствует Ракам–первопроходцам, активным инициативным,. Проявляйте благоразумие, согласовывайте все "за" и "против". Желание идти в штыки опасно, можете не рассчитать силы и будете нокаутированы. Сейчас ваш брак на волосинке.
ЛЬВЫ
Вам везде рады, все двери открываются! Романтичный бум в разгаре, сексуальный потенциал на высоте, поэтому вы с радостью готовы пуститься в развлекательные загулы, чтобы получить там эндорфин счастья. Трудовые нагрузки следует сократить, хватит вкалывать, саботируйте работу и плывите по течению удовольствий, ни в чем себе не отказывая, приспосабливаясь к форс-мажорным ситуациям, даже в ущерб кошельку. Влюбляйтесь, обольщайте, дарите радость, вдохновляйте окружающих, не рассчитывая на мгновенную взаимность. Она придет позже. В результате – "нафталинные" фобии, страхи, скрытые комплексы исчезнут. Любовь возвысит, изменит внутренний мир к лучшему. Теснее сотрудничайте со Стрельцами.
ДЕВЫ
Неделя очень напряженная, вы как натянутая струна, окружающие слишком агрессивны. Во избежание разногласий следует взять бразды в руки, поставив интересы семьи на первое место. Благоустраивайте личную жизнь, домашний быт, латайте дыры в семейной психологической ауре, исследуя и поддерживая фамильные традиции. Сейчас в вашей натуре ярко проявляются черты, унаследованные от предков: это религиозность, благородство, философская мудрость, которая служит образцом для домочадцев, объединяет семью и служит цементом супружеских отношений. Если романтическая страсть угасла, не ссорьтесь, а дружите, дружба – высшая ипостась любви.
ВЕСЫ
Вы сами себе хозяева – умны, энергичны, обуздать азартный пыл, влиять на вас невозможно. Однако лишнее любопытство, болтовня на посторонние темы, перемывание чужих косточек, споры с коллегами, руководством могут аукнуться плохим самочувствием, снижением производительности труда. Избегайте передозировок негативными эмоциями, лишней информацией, что таят в себе опасность психического отравления. Будьте психологом, тонко чувствующим где, когда и как говорить и действовать, а что пропустить мимо ушей. Вам нужно усовершенствоваться профессионально, стремиться к карьерным вершинам, продвигать бизнес.
СКОРПИОНЫ
Вы прелестны, эротичны, от поклонников нет отбоя и их нельзя отталкивать. Развлекайтесь и сразу же платите! Вам следует продемонстрировать пламенный рыцарский дух, способной на благородные поступки ради счастья других. Не подражайте скупердяям и эгоистам, ведь богатеет тот, кто дает, позволяйте себя раскошеливаться. Проявляйте щедрость – это залог личного процветания и получения удовольствий от жизни. Страдать, напрягаться без надобности нынче противопоказано, вы должны получать максимум наслаждений и комфорта от жизни, сорить деньгами. Осваивать роль жрицы любви, постигая искусство интимных обольщений. Изучайте философию, познавайте другие культуры, больше путешествуйте, отправляйтесь в далекие турне, там вас ждет удача. А мировоззрение кардинально изменится к лучшему.
СТРЕЛЬЦЫ
Если вспыхнут разногласия с домочадцами, не выносите сор с избы. Морочить окружающим голову своими семейными проблемами не нужно, это ваши хлопоты и разгребайте их сами, задействовав психологические ресурсы семьи. Значит где-то допустили промах и задушевные отношения дали трещину. Сейчас вы чрезвычайно влиятельная, фартовая личность, идите к намеченной цели, но учтите, форс-мажорные ситуации станут неотъемлемой часть бытия. О покое, стабильности забудьте. Предстоит двигаться по цирковому канату, балансируя шестом интересов. Разыграется меркантильный аппетит – все пропало.
КОЗЕРОГИ
Подводная часть вашего бытия намного динамичнее и мощнее, чем надводная. Трансформационная кармическая полоса продолжается, вас ведет Божья рука, поэтому когда что-то не ладится, следует уединиться, зажечь свечу покаяния, помолиться и ответ придет из сердца. Стремление к отшельничеству – это хорошо. Возник конфликт с близкими (братьями, сестрами, соседями), ваша задача – побыть в чужой шкуре, чтобы гармонизировать отношения. Если кому-то насолили, отключить "сигнализацию" мук совести не удастся: переживайте, страдайте, искупая грехи. Целительный эффект для души феноменальный. И обязательно подавайте милостыню, опекайте больных и нуждающихся.
ВОДОЛЕИ
Работа и здоровье – судьбоносный ориентир. Старайтесь трудиться в удовольствие, не переутомляться, трудовая терапия – прекрасное лекарство. Вам следует тонко чувствовать физиологические ритмы организма. Вовремя реагировать на опасные сигналы, посещать врача, пройти обследование.
В дружеской сфере – динамичная фартовая полоса, возобновите старые дружеские связи: вместе вы – огромна сила, удастся горы перевернуть, реализовать масштабные проекты. Но если червячок меркантильности начнет подтачивать изнутри, значит вы не благородный друг-покровитель, а просто жалкий материалист – скряга, готовый эксплуатировать святую дружбу.
РЫБЫ
Вам дано высокое покровительство сильных мира сего, а также власть над людьми: не пытайтесь использовать ее ради манипуляций и внушения. Это пахнет диктатом. Гоните этот соблазн прочь! Основная задача – перестройка бизнеса, карьеры, смена квалификации. Придерживайтесь должностной иерархии: вышестоящие и нижестоящие, зависимые от вас – это люди, с которыми вы, как альпинисты, связаны одной веревкой, неся большую ответственность. Оступитесь – будете покараны.