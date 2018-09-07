День обещает быть удачным! Гороскоп на пятницу, 7 сентября

Можно приступать к реализации долгосрочных планов, начинать работу над сложными проектами, требующими и знаний, и сил, и финансовых расходов. Появляется шанс наладить отношения после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи, пишет Dvorec.
Овен
День, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Увы, судьба не собирается ждать, так что нужно действовать, по мере сил стараясь сохранить контроль над событиями. Принимать ответственные решения придется в спешке, и здесь ваше умение молниеносно делать правильные умозаключения будет весьма кстати.
Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам, вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника. Позаботьтесь о собственном здоровье: глубокие переживания могут стать причиной недомоганий.
Телец
День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Вы добиваетесь успехов, но плохо ладите с коллегами, и есть вероятность, что праздновать победу придется в полном одиночестве – если, конечно, не пойти вовремя на уступки, которых так ждут окружающие. Нежелательно отправляться в далекие поездки и решать финансовые проблемы.
Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого сделать. Постарайтесь, по крайней мере, не проявлять излишней требовательности. Полезным будет отдохнуть в одиночестве, провести время за чтением, рукоделием, рисованием.
Близнецы
Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных Близнецов. Складываются благоприятные обстоятельства, можно получить массу удовольствия от поездок, посещения увеселительных мероприятий, встреч с друзьями, участия в спортивных и общественных мероприятиях. Зарождаются новые чувства, любовные отношения развиваются стремительно, нет причин для сомнений и неуверенности в будущем.
Непросто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры, конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна; разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.
Рак
Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждение и решение серьезных вопросов.
Звезды обещают удачу в поездках, благоприятное стечение обстоятельств, которое позволит завязать приятные и полезные знакомства. Светские развлечения поднимут вам настроение, а активный отдых пойдет на пользу здоровью. Финансовая ситуация незначительно улучшится благодаря получению денег из неожиданного источника.
Лев
День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. Довольствуйтесь теми успехами, которых можно достичь без труда, и не торопитесь вступить в неравный бой с могущественными конкурентами и неблагоприятными обстоятельствами. Возможны полезные знакомства, день подходит для проведения переговоров с деловыми партнерами и поиска могущественных союзников.
В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не столько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей. Не вините любимого человека во всех проблемах, но и на себя не взваливайте ответственность за чужие ошибки – пора подумать о том, как можно их исправить.
Дева
Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения – свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. А вот молодые душой нон-конформисты, творческие натуры, способные нарушить традиции и выйти за привычные рамки в своем стремлении к идеалу, сегодня будут с вами на одной волне. Многие Девы смогут достичь профессиональных успехов, вовремя прибегнув к смелой и оригинальной тактике.
Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим, поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
Весы
Трудовой энтузиазм Весов не назовешь выдающимся: сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Зато выходят на первый план дела семейные. Вы без особых усилий примирите поссорившихся родственников, справитесь с домашними и бытовыми сложностями. По отношению к любимому человеку захочется занять «родительскую» позицию, однако постарайтесь не переборщить с заботой и вниманием – их избыток может быть воспринят как покушение на свободу.
Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты. Это позволит вывести на чистую воду недоброжелателей, но может стать причиной разочарования в тех, на чью преданность вы привыкли полагаться.
Скорпион
День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. Старайтесь общаться только с теми, кто вам действительно симпатичен – это и настроение поднимет, и на состоянии дел скажется наилучшим образом. Не стоит тратить деньги попусту: финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы рискуете стать не слишком счастливым обладателем совершенно бесполезных вещей.
В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем. Наслаждайтесь спокойствием, не портите настроения себе и окружающим – как ни странно, именно такой подход обещает скорейшее достижение успеха.
Стрелец
День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, вы жалеете себя и ищете виновника всех бед. Данный подход вряд ли можно назвать правильным – сегодня окружающие не раз укажут на это. Однако вы не склонны прислушиваться к советам, что влечет за собой ошибки и может быть по-настоящему опасным.
Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любое замечание в свой адрес превращаете в повод для скандала. Постарайтесь вести себя более спокойно, это будет полезно для всех.
Козерог
День связан с определенными проблемами в общении. Вам сложно донести до близких людей свою точку зрения, природное упрямство мешает выслушать и принять во внимание их аргументы, в результате любая, даже самая мирная беседа может закончиться ссорой. Если хотите избежать серьезного конфликта, отложите обсуждение принципиальных вопросов, подумайте о том, как можно провести время, чтобы все получили удовольствие – сегодня именно вам предстоит взять на себя роль организатора общего досуга.
Вероятны проблемы с получением нужной информации, учащиеся должны быть особенно усердны и требовательны к себе. Жизненный тонус будет достаточно высоким, у вас не возникнет повода для жалоб на недостаток энергии и сил.
Водолей
День неплохих возможностей, удачных идей и упорной работы. Будьте готовы к тому, что награда за труды заставит себя ждать – это позволит избежать разочарования и сохранить ясность мыслей, которая вам сейчас совершенно необходима. Не исключены финансовые трудности, вероятны неудачные приобретения. Нежелательно покупать мебель и бытовую технику, а также подарки для родственников.
Поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест. Сфера романтических отношений находится под влиянием позитивных тенденций, но многое зависит от того, насколько вы будете снисходительны к слабостям любимого человека.
Рыбы
День связан с проблемами, решение которых потребует от вас не только знаний и опыта, но и изобретательности. Жизненный потенциал представителей данного знака невысок, но все же Рыбы смогут преодолеть любые трудности; помощь в этом окажут давние друзья и проверенные временем партнеры. Это хороший день для творчества, поездок, полезных занятий; не давайте себе возможности лениться – бездействие порождает депрессию.
В семье атмосфера сейчас не слишком благоприятна, вам приходится прилагать немало усилий, чтобы удержаться от упреков в адрес близких людей. Старайтесь избегать мрачных мыслей: сейчас вы склонны преувеличивать неприятности, которые могут произойти.