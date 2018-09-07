День обещает быть удачным! Гороскоп на пятницу, 7 сентября

В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не столько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей. Не вините любимого человека во всех проблемах, но и на себя не взваливайте ответственность за чужие ошибки – пора подумать о том, как можно их исправить.

Дева

Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения – свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. А вот молодые душой нон-конформисты, творческие натуры, способные нарушить традиции и выйти за привычные рамки в своем стремлении к идеалу, сегодня будут с вами на одной волне. Многие Девы смогут достичь профессиональных успехов, вовремя прибегнув к смелой и оригинальной тактике.

Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим, поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.

Весы

Трудовой энтузиазм Весов не назовешь выдающимся: сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Зато выходят на первый план дела семейные. Вы без особых усилий примирите поссорившихся родственников, справитесь с домашними и бытовыми сложностями. По отношению к любимому человеку захочется занять «родительскую» позицию, однако постарайтесь не переборщить с заботой и вниманием – их избыток может быть воспринят как покушение на свободу.

Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты. Это позволит вывести на чистую воду недоброжелателей, но может стать причиной разочарования в тех, на чью преданность вы привыкли полагаться.

Скорпион

День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. Старайтесь общаться только с теми, кто вам действительно симпатичен – это и настроение поднимет, и на состоянии дел скажется наилучшим образом. Не стоит тратить деньги попусту: финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы рискуете стать не слишком счастливым обладателем совершенно бесполезных вещей.

В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем. Наслаждайтесь спокойствием, не портите настроения себе и окружающим – как ни странно, именно такой подход обещает скорейшее достижение успеха.

Стрелец

День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, вы жалеете себя и ищете виновника всех бед. Данный подход вряд ли можно назвать правильным – сегодня окружающие не раз укажут на это. Однако вы не склонны прислушиваться к советам, что влечет за собой ошибки и может быть по-настоящему опасным.