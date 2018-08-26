Последнее воскресенье лета: узнайте, что ждет вас сегодня!

Дева

Девы могут столкнуться с серьезными профессиональными проблемами. Придется исправлять давние ошибки, причем не только свои, но и чужие, заниматься малоинтересной рутинной работой. Найти помощников будет не трудно, но вам придется тщательно контролировать все их действия. Финансовая ситуация благоприятна, нет причин отказываться от запланированных покупок. Можно приобретать вещи, предназначенные для семейного использования.

Отношения с любимым человеком оставляют желать лучшего: обостряются противоречия, никто не хочет идти на уступки. День также отмечен снижением жизненного тонуса, не исключены недомогания.

Весы

Весам предстоит день спокойный и нехлопотный. Несколько снижена деловая активность, но сейчас вы можете позволить себе расслабиться, пренебречь полезными делами и сосредоточиться на приятных занятиях. Возможны значительные денежные поступления, выгодные покупки и дорогие подарки. Деловые отношения едва ли порадуют, достичь взаимопонимания с руководством будет трудно, но и конфликтов вам наверняка удастся избежать.

Гораздо легче поладить с близкими людьми, которые понимают вас с полуслова. День подходит для отдыха в обществе любимого человека или встречи со старыми друзьями. Эмоциональный фон благоприятен, жизненный потенциал высок.

Скорпион

Скорпионам стоит позаботиться о своем здоровье, ведь будет очень обидно, если недомогание испортит этот весьма благоприятный день. Не исключены недоразумения в поездках, но вы сможете справиться со всеми проблемами благодаря природной осторожности и предусмотрительности. Удачный день для проведения деловых переговоров, возможен карьерный рост.

Очень сильно влияние положительных тенденций на сферу личных отношений. Возможны романтические знакомства, случайные встречи с людьми, которые вызывают у вас симпатию. Активное участие в светской жизни позволит значительно расширить круг общения.

Стрелец

Стрельцы прекрасно справляются с собственными делами, но несколько теряются, когда приходится принимать участие в совместных проектах. Сотрудничество будет плодотворным, если вы согласитесь уйти в тень, доверив решение наиболее важных вопросов другому человеку. День подходит для творчества и учебы, получения новых знаний.

Очень хорошая ситуация складывается в сфере личных отношений: здесь вам помогают и позитивные тенденции, и собственная интуиция, и жизненный опыт. А вот советы старших родственников не всегда будут кстати; старайтесь не принимать критику близко к сердцу и не забывайте использовать присущее вам чувство юмора.

Козерог

Спокойный, в меру удачный и довольно предсказуемый день, который не принесет Козерогам разочарований и неприятных сюрпризов. И в профессиональной, и в личной сферах ситуация складывается именно так, как вы и ожидали, а потому уверенность в себе и оптимизм не покинут вас в течение всего дня. Финансовые поступления незначительны, но можно не сомневаться в том, что вскоре вас ожидает большая прибыль.

День подходит для общения со старшими родственниками, решения семейных проблем. Поездки нежелательны, а вот прогулка, совершенная в компании любимого человека, обещает быть очень приятной. Могут напомнить о себе старые знакомые, встреча с которыми вас порадует.

Водолей

Водолеи могут добиться успеха во многих делах, однако представителям данного знака стоит помнить о том, что силы их небезграничны. Вероятность переутомления очень велика, поэтому наиболее трудные и утомительные дела лучше отложить, равно как и занятия экстремальными видами спорта.

Чрезвычайно благоприятен эмоциональный фон, что скажется, в первую очередь, на развитии любовных отношений. Этот день подходит для романтического знакомства, признания в своих чувствах или просто откровенной беседы с любимым человеком. Искренность, обаяние и неподдельный интерес к миру помогут вам моментально завоевать расположение новых знакомых.

Рыбы

Рыбам не стоит быть слишком доверчивыми: слишком быстрое сближение с новыми знакомыми или случайными попутчиками может принести немало неприятностей. Постарайтесь не торопиться с заключением сделок, будьте экономны – финансовая картина неблагоприятна. Успехи в работе скромны, но вы двигаетесь в правильном направлении, и даже самое суровое начальство в этом не усомнится.